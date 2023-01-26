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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خارج السودان.. المريخ يحدد ملعب مباراته أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

المريخ السوداني
المريخ السوداني

أكد تقرير صحفي، أن نادي المريخ استقر على خوض مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خارج حدود السودان.

وكان نادي الهلال السوداني، رفض مؤخرا استضافة مباريات المريخ في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وذكرت صحيفة “كفر ووتر” السودانية، أن نادي المريخ حصل عى موافقة نادي فايبرز الأوغندي والاتحاد الأوغندي لكرة القدم، بخوض مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب “ سانت ماري” التابع لنادي فايبرز.

ويتواجد المريخ في المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بجانب فرق الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويستهل فريق المريخ السوداني مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الترجي التونسي في شهر فبراير المقبل، بينما يواجه الزمالك في الجولة الثانية.

 

مجموعات دوري أبطال إفريقيا :
 

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي.
المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري.
المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي.
المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي.

 

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