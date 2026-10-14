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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج

مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج
مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، فتح باب التقديم لورشة «مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج» (Immersive Storytelling & Production Lab)، التي ينظمها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (Cairo Industry Days)، في إطار دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.وتأتي الورشة في إطار اهتمام المهرجان بمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى السمعي البصري، واستكشاف آفاق جديدة للسرد السينمائي، من خلال توظيف الوسائط الغامرة والتفاعلية وتقنيات الواقع الممتد (XR)، بما يفتح أمام صنّاع الأفلام والمبدعين مساحات جديدة للتجريب والابتكار، ويتيح تطوير تجارب سردية تتجاوز حدود الشاشة التقليدية، وتمنح الجمهور دورًا أكثر تفاعلًا ومشاركة في تشكيل التجربة الفنية.


وتستهدف الورشة العاملين في المجالات الإبداعية، وطلاب التخصصات ذات الصلة، والمنتجين المستقلين، والفنانين الرقميين، والمشتغلين بالوسائط الجديدة، ممن يسعون إلى استكشاف إمكانات السرد التفاعلي، وتطوير أفكار ومشروعات تستفيد من تقنيات الواقع الممتد في ابتكار أشكال جديدة للتعبير الفني والبصري.
وتقدم الورشة برنامجًا تدريبيًا يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، يتعرف خلاله المشاركون على المبادئ الأساسية للسرد الغامر والتفاعلي، وطرق بناء التجارب السردية التي توظف التقنيات الحديثة في تشكيل العلاقة بين العمل الفني والجمهور. كما يتضمن البرنامج تجارب مباشرة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)، ودراسة نماذج ومشروعات قائمة، إلى جانب تدريبات عملية على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية، بما يتيح للمشاركين اكتساب معرفة تطبيقية بالأدوات وأساليب العمل المرتبطة بهذا المجال.
وتمتد محاور الورشة إلى الجوانب الإنتاجية والتمويلية لمشروعات الوسائط الغامرة، حيث يتعرف المشاركون على المسارات المتاحة لتطوير هذه المشروعات، وفرص تمويلها وإنتاجها، والتحديات المرتبطة بتنفيذها، بما يساعدهم على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تمتلك مقومات التطوير والإنتاج.
وتُقدَّم الورشة بقيادة صانعة الأفلام والمتخصصة في السرد الغامر مي عبد الله (May Abdallah)، وبمشاركة باري جين مورفي (Barry Gene Murphy)، حيث يعملان مع المشاركين على استكشاف الإمكانات الإبداعية والتقنية للسرد الغامر، وتطوير الأفكار والمشروعات، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتجريب العملي.
شروط التقديم
يشترط في المتقدمين للورشة استيفاء المعايير التالية:
1.    أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر.
2.    أن يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل وقت التقديم.
3.    أن يمتلك خلفية دراسية أو خبرة عملية في أحد المجالات الإبداعية ذات الصلة، مثل صناعة الأفلام، أو الفنون الإعلامية، أو تصميم الألعاب، أو غيرها من التخصصات الإبداعية المرتبطة.
4.    تُتاح المشاركة للمتقدمين من مختلف مستويات الخبرة في تقنيات الواقع الممتد (XR) وبرامج الوسائط الغامرة، بما في ذلك المبتدئون في هذا المجال.
ويلتزم المشاركون الذين يقع عليهم الاختيار بحضور جميع جلسات الورشة، التي تُقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما خلال الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
موعد التقديم وآليته
يُفتح باب التقديم للورشة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة على الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يتعين على الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المواد والمستندات اللازمة، وفقًا للشروط المعلنة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة الفنان الكبير حسين فهمي حسين فهمي

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