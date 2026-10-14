مجدي أحمد علي وعصام زكريا وسوزان نجم الدين في تحكيم مهرجان المنصورة

كشفت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال الذي يعقد دورته الأولى في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة (روائي وتسجيلي)، حيث تتشكل اللجنة برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها الناقد الكبير عصام زكريا والنجمة السورية سوزان نجم الدين.

المخرج مجدي أحمد علي

أحد ابرز صناع السينما المصرية والعربية المعاصرة، بدأ حياته المهنية بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما، حيث عمل مساعدا للإخراج، ثم قدم تجربته الأولى كمخرج من خلال فيلم "يا دنيا يا غرامي" سنة 1996 الذي حصد عنه العديد من الجوائز في مهرجانات دولية، لتتوالى بعد ذلك أعماله على الشاشة الفضية في أعمال حققت نجاحا جماهيريا ونقديا مثل "البطل" و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل" و"مولانا" و"حدث في 2 طلعت حرب".

وقدم مجدي أحمد علي للدراما التليفزيونية العديد من المسلسلات الناجحة مثل "فريسكا" و"الحب موتا" و"مملكة الجبل" ، كما تم تكريمه عن مجمل أعماله في عدد من المهرجانات داخل مصر وخارجها، وتولى رئاسة لجنة التحكيم في عدد من المهرجانات الدولية .

ويعد عصام زكريا من أبرز نقاد السينما المصريين في الوقت الحالي، ويعمل أيضا كصحفي ومترجمة ومحاضر في السينما، ويعمل بمجلتي "روزاليوسف" و"صباح الخير" وكتب لعدد كبير من المطبوعات والمواقع المصرية والعربية والأجنبية، وترأس قسم الفن والديسك المركزي ومدير تحرير العديد من المطبوعات. وقام بتأليف وترجمة أكثر من 20 كتابا عن السينما المصرية والعالمية والترجمات الأدبية.

وشارك عصام زكريا في لجان تحكيم الكثير من المهرجانات المصرية والعربية والدولية وعمل كمدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2024) وترأس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي لست دورات من (2017- 2024) بجانب عمله في معظم المهرجانات المصرية.. وقام بالتدريس والقاء المحاضرات بعدد كبير من الكليات والمدارس الرسمية والخاصة، مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكاديمية رأفت الميهي، مدرسة الجيزويت وغيرها، كما يعمل في تقديم وإعداد بعض البرامج التليفزيونية الفنية.

وتعتبر سوزان نجم الدين من أبرز نجمات السينما والدراما التليفزيونية في سوريا، حيث إتجهت للعمل بالفن بعد تخرجها من كلية الهندسة بجامعة دمشق، حيث تألقت في العديد من الأعمال الفنية أمام نجوم سوريا الكبار مثل بسام كوسا وجمال سليمان وسلوم حداد وأيمن زيدان وعباس النوري وباسم ياخور وغسان مسعووعبدالرحمن آل رشي وعابد فهد، كما تعاونت مع عدد من النجوم المصريين مثل الراحل محمود عبدالعزيز والراحل صلاح السعدني والنجم كريم عبدالعزيز .

ومن أبرز أعمال سوزان نجم الدين للسينما السورية فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي" إخراج عبداللطيف عبدالحميد، و"مريم" إخراج باسل الخطيب، وفي السينما المصرية "قط وفار" إخراج تامر محسن و"حملة فرعون" إخراج رؤوف عبدالعزيز و"تماسيح النيل" إخراج سامح عبدالعزيز، كما شاركت في بطولة الفيلم السعودي "بعد الخميس" إخراج حيدر سمير الناصر، ومن أبرز أعمالها في الدراما التليفزيونية السورية "نهاية رجل شجاع" و"الظاهر بيبرس" و"ملوك الطوائف" و"في حضرة الغياب" و"الهاربة" وفي الدراما التليفزيونية المصرية "مذكرات سيئة السمعة" و"باب الخلق" و"وش تاني" و"ابن أصول" و"الحشاشين".

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية وشركة فاليو والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة السينمائيين ومكتبة مصر العامة بالمنصورة .