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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي الغيطي بطلة فيلم "مكنتش حفلة" من إخراج ندى نصار

مي الغيطي
مي الغيطي
أحمد البهى

تخوض الفنانة المصرية مي الغيطي بطولة فيلم «مكنتش حفلة» It Wasn’t a Party، وهو فيلم دراما نفسية من قصة وإخراج ندى نصار، وسيناريو وحوار خالد أديب. 

ويشارك في بطولة الفيلم باهر النويهي، وملك منصور، ويعقوب مصري، مع ظهور الفنان أحمد الفيشاوي كضيف شرف.

ويأتي الفيلم ضمن أعمال مي الغيطي المقبلة، في تجربة جديدة تنتمي إلى الدراما النفسية.

The Mummy

ومن ناحية آخري تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لأحدث أعمالها السينمائية العالمية، فيلم الرعب والإثارة “The Mummy”، حيث ظهرت مؤخرًا أمام أحد الإعلانات الضخمة للفيلم في شوارع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس اتساع نطاق الحملة الدعائية للعمل قبل طرحه.

وشاركت مي الغيطي، لحظات مميزة من كواليس الترويج، حيث التقت بالمخرج لي كرونين (Lee Cronin)، إلى جانب عدد من بطلات الفيلم بينهن حياة كامل وفيرونيكا فالكون، وذلك خلال تواجدهم أمام البوستر الرسمي للعمل. 

الفنانة المصرية مي الغيطي مي الغيطي مكنتش حفلة It Wasn’t a Party ندى نصار خالد أديب باهر النويهي

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