غدا .. مهرجان بردية السينمائي يعرض الفيلم الروسي "التحدي"

يعرض مهرجان بردية السينمائي، مساء غد /الخميس/ الفيلم الروسي الروائي "التحدي" إخراج كليم شيبينكو، يعرضه مهرجان بردية السينمائي؛ وذلك مركز الابداع بساحة دار الاوبرا المصرية، في إطار يوم ثقافي روسي يشمل عرضا لفرقة الفنون الشعبية الروسية وفقرات غنائية روسية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم /الأربعاء/ أن الفيلم من بطولة يوليا بيريسيلد الحائزة على لقب احسن ممثلة عن هذا الفيلم، وتدور احداث الفيلم حول طبيبة جراحة موهوبة يسند اليها اجراء عملية جراحية بالغة التعقيد في بيئة انعدام الجاذبية لإنقاذ حياة احد رواد الفضاء موضحا أن فيلم "التحدي" يعد عملاً فريداً من نوعه حيث دخل تاريخ السينما العالمية بوصفه اول فيلم روائي طويل يتم تصويره في المدار الفضائي، وقد اجريت اجزاء من عمليات التصوير علي متن المحطة الفضائية الدولية ، والفيلم يعرض باللغة الروسية بمصاحبة ترجمة باللغة العربية.

والجدير بالذكر ان الفيلم الروسي "التحدي "حاز علي جائزة مهرجان الغردقة لسينما الشباب كأفضل فيلم.