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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يشارك في ندوة عن رجال محمد خان بمهرجان الجونة السينمائي

أحمد داود
أحمد داود
أحمد إبراهيم

يشارك النجم أحمد داود في ندوة بعنوان رجال محمد خان: أبطال خارج المألوف بمهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، بمشاركة المخرجة نادين خان والفنان حسين فهمي، الناقد أحمد شوقي يوم الاحد الموافق 18 اكتوبر الساعة  1 ظهرا 

يذكر أن أحمد داود قد قدم بطولة فيلم قبل زحمة الصيف مع الراحل المخرج محمد خان بشخصية جمعة. 

أحمد داود يبدأ تصوير مسلسله ونس

وفي سياق اخر، يبدأ أحمد داود تصوير مسلسله ونس للمشاركة به في موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل من بطولة أحمد داود، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد محسن، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج كامل أبو علي، والعمل مكون من 15 حلقة، ويجرى حاليا الاستعداد للانطلاق في تحضيراته الأوليه.

وجاء هذا العمل لمواصلة النجاحات التي حققها أحمد داود في موسم رمضان 2026 من خلال بطولة مسلسل بابا وماما جيران بمشاركة ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

 كما شارك أحمد داود في الموسم السينمائي بفيلمين دفعة واحدة هما إذما والكراش، مما يجعل له الأسبقية كأول نجم يشارك بفيلمان سينمائيان في نفس الوقت.

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق الذي استند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

فيلم الكراش، هو فيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.

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