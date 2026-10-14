أكاديمية الفنون تنظم ورشة تدريبية مجانية لتحريك عرائس الماريونت

ينظم المعهد العالي لفنون الطفل، ورشة تدريبية مجانية بعنوان «تحريك العرائس الماريونت.. دراسة أساليب التحكم في الخيط والميزان»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمقر المعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، في إطار دور أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، في دعم المواهب الفنية وتنمية القدرات الإبداعية.

ورش الأطفال

وأكدت الدكتورة ياسمين فراج، وكيل المعهد العالي لفنون الطفل، أن الورشة تأتي ضمن خطة أكاديمية الفنون لتنظيم ورش تدريبية متخصصة تستهدف اكتشاف المواهب وصقل المهارات الفنية، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين بفنون العرائس لاكتساب الخبرات العملية والتعرف على أساليب تحريكها.

وأضافت أن التدريب بالورشة يتولاه الدكتور رضا حسانين، المدرس بقسم العرائس واللعب اليدوي بالمعهد العالي لفنون الطفل، حيث تستهدف الورشة تعليم المشاركين أساليب تحريك عرائس الماريونت والتحكم في الخيوط والميزان، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في تقديم العروض الفنية.

وتأتي هذه الورشة تأكيدًا لحرص أكاديمية الفنون على نشر الثقافة الفنية، وتوفير فرص التدريب المجاني، ودعم الممارسات الإبداعية التي تسهم في إعداد كوادر جديدة قادرة على إثراء مجال فنون العرائس.