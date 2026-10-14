أمين عام مؤتمر أدباء مصر : تعزيز أداء المؤتمر في الشارع الثقافي أولوية أساسية في الدورة الجديدة

أكد أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته ال38 الدكتور شوكت المصري، أن الأولوية الأساسية للدورة الجديدة من المؤتمر، تتمثل في تعزيز أدائه في الشارع الثقافي المصري.

وقال أمين عام مؤتمر أدباء مصر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "نهدف إلى إعادة تقديم جميع نوادي الأدب، والتي تضم 161 نادي أدب تتفرع عنها أعضاء أمانة المؤتمر، ليس على مستوى المؤتمر فحسب، بل أن تبقى مشاركة في الفعاليات الثقافية على مستوى الجمهورية".

وأضاف "أن نوادي الأدب كان يقتصر وجودها على ترشيح أعضاء الأمانة والمشاركة أثناء الدورة بعضو أو عضوية من كل نادي أدب في أثناء فترة انعقاد المؤتمر"، مؤكدا أنه يسعى إلى أن تشارك كل نوادي الأدب في مخرجات هذا المؤتمر من خلال تقديم تقرير عن الحالة الثقافية المصرية يتضمن طرح كل نادي أدب بالمشاركة به من خلال طرح المشكلات وعرض الحلول وتقديم أفكار جديدة للمشروعات المستقبلية".

وأشار إلى أنه يجري العمل على تقديم مجموعة أطر جديدة تكون فاعلة في مستقبل العمل الثقافي في مصر، ليعود المؤتمر لسابق عهده، فقد كان يقود قاطرة الثقافة المصرية كلها، بل والعربية أيضا، فقد انبثقث عنه أفكار كتوصية من توصياته –كمجلة الثقافة الجديدة- أصبحت الآن في واجهة المشهد الثقافي.

وحول تعزيز مشاركة الشباب، أوضح أمين عام مؤتمر أدباء مصر، أنه سيتم طرح فكرة مسابقة أدبية خلال الاجتماع المقبل للأمانة والموافقة عليها، لتنظيم مسابقة بالتعاون مع رعاة ويكون المستمر راع لها، تستهدف تقديم أعمال أولى للشباب في عدة مجالات أدبية كالقصة والديوان الفصحي والعامية والرواية والنص المسرحي، والاتفاق مع أعضاء المؤتمر على المجالات التي سيتم العمل عليها والتقديم بها، مع استضافة الفائزين في الدورة وطباعة أعمالهم وتكريمهم قبل انطلاق الدورة.

وأعرب عن أمله لترسيخ تلك الجائزة كجائزة سنوية باسم أدباء مصر لكي تصبح إضافة جديدة للمؤتمر، وراعية لأصوات الشباب وإشراكهم في المشهد الثقافي المصري.

وعن ملامح برنامجه للدورة الجديدة للمؤتمر، أوضح الأمين العام أن البرنامج الذي تم عرضه على الأمانة العامة كمشروع للترشح، سيخضع للتعديل والإضافة والحذف من قبل الأمانة، عقب استكمال تشكيلات اللجان الجديدة خلال الأسبوعين القادمين واعتماد الهيكل الجديد للمؤتمر.

وكانت نتائج انتخابات الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، قد أسفرت أمس، عن اختيار الدكتور شوكت المصري عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، أمينا عاما للمؤتمر في دورته الثامنة والثلاثين، المقرر إقامتها العام المقبل.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الشاعر جمال حراجي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه البحري، والشاعر إبراهيم البرديسي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه القبلي، في إطار استكمال تشكيل الأمانة العامة للدورة الجديدة.