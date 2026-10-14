قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة القاهرة عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وزير الرياضة يهنئ منتخبات رفع الأثقال بالحصاد التاريخي في البطولات العربية والأفريقية
الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا
وزير الخارجية يستعرض تجربة مصر في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية أمام البنك الدولي
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمين عام مؤتمر أدباء مصر : تعزيز أداء المؤتمر في الشارع الثقافي أولوية أساسية في الدورة الجديدة

أمين عام مؤتمر أدباء مصر
أمين عام مؤتمر أدباء مصر
أ ش أ

أكد أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته ال38 الدكتور شوكت المصري، أن الأولوية الأساسية للدورة الجديدة من المؤتمر، تتمثل في تعزيز أدائه في الشارع الثقافي المصري.

وقال أمين عام مؤتمر أدباء مصر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "نهدف إلى إعادة تقديم جميع نوادي الأدب، والتي تضم 161 نادي أدب تتفرع عنها أعضاء أمانة المؤتمر، ليس على مستوى المؤتمر فحسب، بل أن تبقى مشاركة في الفعاليات الثقافية على مستوى الجمهورية".

وأضاف "أن نوادي الأدب كان يقتصر وجودها على ترشيح أعضاء الأمانة والمشاركة أثناء الدورة بعضو أو عضوية من كل نادي أدب في أثناء فترة انعقاد المؤتمر"، مؤكدا أنه يسعى إلى أن تشارك كل نوادي الأدب في مخرجات هذا المؤتمر من خلال تقديم تقرير عن الحالة الثقافية المصرية يتضمن طرح كل نادي أدب بالمشاركة به من خلال طرح المشكلات وعرض الحلول وتقديم أفكار جديدة للمشروعات المستقبلية".

وأشار إلى أنه يجري العمل على تقديم مجموعة أطر جديدة تكون فاعلة في مستقبل العمل الثقافي في مصر، ليعود المؤتمر لسابق عهده، فقد كان يقود قاطرة الثقافة المصرية كلها، بل والعربية أيضا، فقد انبثقث عنه أفكار كتوصية من توصياته –كمجلة الثقافة الجديدة- أصبحت الآن في واجهة المشهد الثقافي.

وحول تعزيز مشاركة الشباب، أوضح أمين عام مؤتمر أدباء مصر، أنه سيتم طرح فكرة مسابقة أدبية خلال الاجتماع المقبل للأمانة والموافقة عليها، لتنظيم مسابقة بالتعاون مع رعاة ويكون المستمر راع لها، تستهدف تقديم أعمال أولى للشباب في عدة مجالات أدبية كالقصة والديوان الفصحي والعامية والرواية والنص المسرحي، والاتفاق مع أعضاء المؤتمر على المجالات التي سيتم العمل عليها والتقديم بها، مع استضافة الفائزين في الدورة وطباعة أعمالهم وتكريمهم قبل انطلاق الدورة.

وأعرب عن أمله لترسيخ تلك الجائزة كجائزة سنوية باسم أدباء مصر لكي تصبح إضافة جديدة للمؤتمر، وراعية لأصوات الشباب وإشراكهم في المشهد الثقافي المصري.

وعن ملامح برنامجه للدورة الجديدة للمؤتمر، أوضح الأمين العام أن البرنامج الذي تم عرضه على الأمانة العامة كمشروع للترشح، سيخضع للتعديل والإضافة والحذف من قبل الأمانة، عقب استكمال تشكيلات اللجان الجديدة خلال الأسبوعين القادمين واعتماد الهيكل الجديد للمؤتمر.

وكانت نتائج انتخابات الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، قد أسفرت أمس، عن اختيار الدكتور شوكت المصري عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، أمينا عاما للمؤتمر في دورته الثامنة والثلاثين، المقرر إقامتها العام المقبل.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الشاعر جمال حراجي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه البحري، والشاعر إبراهيم البرديسي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه القبلي، في إطار استكمال تشكيل الأمانة العامة للدورة الجديدة.

أمين عام مؤتمر أدباء مصر لدكتور شوكت المصري تعزيز أدائه في الشارع الثقافي المصري جميع نوادي الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

سقوط عامل من الطابق الخامس بالمنصورة الجديدة وإصابته بنزيف في المخ

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ارشيفيه

مصرع ثلاثة شباب في حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد