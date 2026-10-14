" سناء جميل.. عندما يصبح الفن حياة لا تنتهي".. فيلم تسجيلى من إنتاج أكاديمية الفنون

تواصل أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية والوثائقية التي تسلط الضوء على مسيرة أبرز الفنانين من خريجيها، وتوثق إسهاماتهم الإبداعية وما تركوه من أثر في تاريخ الفن المصري في إطار دورها في توثيق تاريخ الفن المصري والاحتفاء برموزه.

وفي هذا السياق، تعرض الأكاديمية الفيلم التسجيلي الوثائقي «سناء جميل.. عندما يصبح الفن حياة لا تنتهي»، يوم 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية، ضمن مشروعها الثقافي والفني لتوثيق سير رموز الفن المصري والحفاظ على ذاكرتهم الإبداعية للأجيال القادمة.

قصة حياة سناء جميل

يتناول الفيلم حياة الفنانة القديرة سناء جميل، بداية من نشأتها بمدينة ملوي، والظروف الأسرية والاجتماعية التي أسهمت في تكوين شخصيتها، مرورًا بمرحلة إقامتها في القسم الداخلي بمدارس المير دي دييه، حيث بدأ تعلقها بالتمثيل، وصولًا إلى التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو القرار الذي تسبب في قطيعة بينها وبين أسرتها استمرت حتى نهاية حياتها.

ويرصد الفيلم أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، وما حققته من نجاحات تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، من خلال أعمال بارزة، من بينها فيلما «بداية ونهاية» و«الزوجة الثانية»، ومسلسل «الراية البيضاء»، الذي جسدت فيه شخصية فاطمة المعداوي، كما يتناول جانبًا من حياتها الشخصية، ودور زوجها الكاتب الكبير لويس جريس في مساندتها خلال رحلتها الفنية.

ويأتي إنتاج هذا الفيلم تأكيدًا لحرص أكاديمية الفنون على أداء دورها الثقافي والتوثيقي، ليس فقط من خلال إعداد الأجيال الجديدة من الفنانين، وإنما أيضًا عبر حفظ تاريخ المبدعين الذين تخرجوا في معاهدها، وتقديم تجاربهم الإنسانية والفنية للأجيال الجديدة، بما يعزز الوعي بقيمة الفن المصري ويحافظ على ذاكرته.

الفيلم من إنتاج أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، وإخراج الدكتورة مريم الجزايرلي.