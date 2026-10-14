فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن الساحل الشمالي: جوز بنتي جاله كانسر

كشفت الفنانة فيفي عبده عن سر اختفائها خلال الفترة الماضية، وعدم سفرها لقضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات تليفزيونية: “كان عندي ظرف عائلي بعد كسر رجلي بـ 15 يوم، لأن جوز بنتي هنادي جاله كانسر ونفسيتي كانت تعبانة ومعنديش استعداد أسمع أي حاجة”.

وأضافت: “وده سبب إني مروحش الساحل السنة دي، وابني في المستشفى أروح إزاي؟! ومقدرش أعيش بوشين أنا بعيش بوش واحد بس”.

تفاصيل الحادث الأول

كشفت الفنانة فيفي عبده كواليس تعرضها للإصابة التي تسببت في كسر ساقها، موضحة أن الحادث وقع داخل منزلها في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن غمرت المياه أرجاء البيت.

وروت فيفي عبده تفاصيل الواقعة قائلة: «الساعة 7 الصبح البيت غرق مياه وقمت من السرير فجأة، لقيت نفسي نازلة مكسورة، من السرير على الأرض للمستشفى».

وأثارت تفاصيل إصابة فيفي عبده تفاعلا واسعا بين جمهورها، خاصة بعدما كشفت في وقت سابق عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أن الأطباء نصحوها بإجراء عملية لتركيب شريحة ومسامير لعلاج الكسر، لكنها رفضت الخضوع للجراحة واختارت العلاج بالجبس.

وأضافت في تصريحاتها أن الكسر بدأ في الالتئام، قبل أن تتعرض لانتكاسة، ثم عاد التحسن مرة أخرى، معربة عن أملها في أن يلتئم الكسر وتتحسن حالتها الصحية.









