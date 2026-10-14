السبت.. عرض «النهر» للكازاخستاني أمير بايغازين ضمن عروض "جمعية الفيلم"

تستضيف جمعية الفيلم، السبت المقبل ، عرض الفيلم الروائي «النهر» (Ózen) للمخرج الكازاخستاني أمير بايغازين، ضمن برنامج «سينما المخرج أمير بايغازين»، الذي يسلط الضوء على تجربة المخرج وأبرز أعماله السينمائية.

ويجمع الفيلم، إنتاج عام 2018، بين كازاخستان وبولندا والنرويج، وتبلغ مدته 113 دقيقة، وهو من تأليف وإخراج أمير بايغازين، وبطولة جالغاس كلانوف وحاسوبان أوسرباييف وروسـلان أوسرباييف.

وتدور أحداث «النهر» حول المراهق أصلان، الذي يكلفه والده الصارم بالإشراف على إخوته ومساعدتهم في أعمال المزرعة، في ظل أجواء أسرية تتسم بالقسوة والعنف. ويجد أصلان وإخوته في النهر القريب ملاذًا مؤقتًا من ضغوط الحياة اليومية، حيث يقضون أوقاتهم في السباحة والاستمتاع بالطبيعة، بعيدًا عن القيود التي يفرضها والدهم.

لكن هذا الروتين يتغير مع وصول أحد أبناء عمومتهم، الذي يعرّفهم على مظاهر الحياة العصرية والتكنولوجيا الحديثة، التي حُرموا منها نتيجة عزلة فرضها والدهم، لتبدأ رحلة تتكشف خلالها التوترات بين عالمهم المغلق وإغراءات الخارج.

ويُعد الفيلم الجزء الثالث من ثلاثية سينمائية للمخرج أمير بايغازين، تضم أيضًا «دروس الانسجام» (Harmony Lessons) و«الملاك المجروح» (The Wounded Angel).

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لبرنامج «آفاق» بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2018، حيث فاز بايغازين بجائزة أفضل مخرج، كما شارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في العام نفسه، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم برنامج «المنصة».