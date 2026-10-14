«الوحش الرقيق».. حكاية صادمة تعبر من «كان» إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 46 عن مشاركة فيلم «الوحش الرقيق» (Gentle Monster)، للمخرجة النمساوية ماري كرويتزر.

وتأتي مشاركة الفيلم بعد أن خاض المنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، حيث لفت الأنظار بموضوعه الشائك الذي يطرح أسئلة صعبة حول الحب والثقة، وحدود قدرة الإنسان على مواجهة حقيقة صادمة عن أقرب الناس إليه.

وتدور أحداث الفيلم حول لوسي، عازفة بيانو ناجحة تجسد شخصيتها الممثلة الفرنسية ليا سيدو، التي تنتقل مع زوجها فيليب وابنهما إلى منزل في الريف، في محاولة لبدء حياة أكثر هدوءًا ومساعدة زوجها على تجاوز أزماته النفسية. لكن هذه الحياة تنقلب رأسًا على عقب مع وصول الشرطة إلى المنزل، وبدء التحقيق مع فيليب في اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا.

ومع انكشاف تفاصيل القضية، تجد لوسي نفسها أمام صدمة تهدد بتدمير حياتها الأسرية، وتضعها في مواجهة أسئلة مؤلمة عن الرجل الذي أحبته، ومدى معرفتها الحقيقية به، والمسئولية التي تقع على عاتقها تجاه طفلها.

ومن خلال هذه الأزمة، يتتبع الفيلم الصراع النفسي الذي تعيشه امرأة تحاول فهم الحقيقة، بينما تتصارع مشاعر الحب والشك والخوف مع ضرورة حماية أسرتها.

وتعتمد المخرجة ماري كرويتزر على معالجة نفسية، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليا سيدو كل من جيلا هاسه ولورنس روب وكاترين دونوف، وهو إنتاج مشترك بين النمسا وألمانيا وفرنسا.



