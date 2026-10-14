ورشة عن آليات الكوميديا بالمسرح لـ أشرف عبدالباقي بمهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن إطلاق ورشة قصيرة للفنان النجم أشرف عبد الباقي، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، تحت عنوان «آليات الكوميديا في المسرح».

وتستهدف الورشة الشباب المسرحيين والمهتمين بفنون المسرح، بهدف فتح مدارك جديدة حول الكوميديا وآلياتها، مع التركيز على التمثيل والإخراج المسرحي وعناصر العرض المختلفة، ومنها الجسد والسينوغرافيا.

وتأتي ورشته «آليات الكوميديا في المسرح» امتدادًا لخبرته الطويلة على خشبة المسرح، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على أدوات بناء الأداء الكوميدي وتوظيف عناصر العرض المسرحي في صناعة الضحك.

بدأ الفنان أشرف عبد الباقي مشواره الفني منذ طفولته، وشارك في عروض مسرحية مع فرقة كلية التجارة وفرق الهواة، وقدم نحو 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984، وهو ما يعكس ارتباطه المبكر بالمسرح. واكتشفه المخرج هاني مطاوع من خلال مسرحية «خشب الورد»، قبل أن ينطلق إلى السينما بفيلم «سمك لبن تمر هندي» عام 1988، من إخراج رأفت الميهي.



وخلال مسيرته، تنوعت تجاربه بين المسرح والسينما والتليفزيون، وقدم عددًا من الأعمال التي حققت حضورًا جماهيريًا، من بينها مسرحيات «باللو» و«شبورة» و«بشويش» و«لما بابا ينام» و«رد قرضي»، إلى جانب مسلسلات «حضرة المحترم» و«يوميات زوج معاصر» و«راجل وست ستات»، فضلًا عن مشاركته في أفلام «الإرهاب والكباب» و«حب البنات» و«رشة جريئة» و«أريد خلعًا».

ولم تقتصر تجربته على التمثيل، بل امتدت إلى الإخراج والتأليف وتقديم البرامج، كما ارتبط اسمه بتجارب مسرحية استهدفت إتاحة الفرصة للمواهب الشابة، من بينها «تياترو مصر» و«مسرح مصر»، اللتان أسهمتا في تقديم مجموعة من الوجوه الجديدة إلى الجمهور.

ويمكن لشباب المسرح التقدم للالتحاق بالماستر كلاس عن طريق التسجيل في الرابط الموضح أسفله

https://forms.gle/xfW7omRMerMe3vC66

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.