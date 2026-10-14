محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ يعلن تضامنه مع الشعب السعودي

أعلن محمد شبانة، ابن شقيق العندليب الأسمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، تضامنه الكامل مع الشعب السعودي الشقيق، في ظل الأحداث الأخيرة، مؤكدًا عمق روابط الأخوة والمحبة التي تجمع الشعوب العربية، ومعبّرًا عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز مختلف الظروف بفضل تماسك شعبها وحكمة قيادتها.

ونشر محمد شبانة رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حملت كلمات داعمة للشعب السعودي، وشدد خلالها على أهمية التضامن بين الشعوب العربية، والتمسك بروابط المحبة والأخوة التي تجمعها، خاصة في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وتعكس رسالة محمد شبانة حرصه على التعبير عن التضامن مع الشعب السعودي، والتأكيد على الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وما تحمله هذه العلاقات من مشاعر الأخوة والتقدير المتبادل.

واختتم شبانة رسالته بالدعاء بأن يديم الله الأمن والسلام والاستقرار على الجميع، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.



