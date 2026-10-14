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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة «تطوير مسلسلات النوع» ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عزت
محمود عزت
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، فتح باب التقديم لورشة «تطوير مسلسلات النوع»، التي ينظمها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (Cairo Industry Days)، في إطار دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. وتستهدف الورشة كتّاب السيناريو الذين يعملون على تطوير مشروعات لمسلسلات تنتمي إلى أنواع درامية متنوعة، من بينها الجريمة والأكشن والرعب والفانتازيا والخيال العلمي والإثارة.

وتأتي الورشة ضمن جهود المهرجان لدعم كتّاب السيناريو وصنّاع المحتوى، وتوفير فرص متخصصة لتطوير المشروعات الدرامية، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين الجوانب الإبداعية والتطبيقية، ويساعد المشاركين على تحويل أفكارهم ومعالجاتهم الأولية إلى مشروعات متكاملة تمتلك مقومات التطوير والإنتاج وفرص الوصول إلى سوق صناعة المحتوى السمعي البصري.

وتركز الورشة على خصوصية مسلسلات النوع (Genre Series)، وما تتطلبه من أدوات في بناء العوالم الدرامية، وصياغة الحبكات، وتطوير الشخصيات والصراعات، وإدارة التشويق والإيقاع السردي، بما يتناسب مع طبيعة كل نوع درامي ومتطلبات تقديمه في قالب المسلسل التلفزيوني.

ويخوض المشاركون تجربة عملية لتطوير مشروعاتهم، تشمل العمل على الفكرة الأساسية، والبنية الدرامية، ومسارات الشخصيات، والرؤية الإبداعية والموضوعية، وصولًا إلى إعداد ملف تقديم احترافي (Pitch Package)، يتيح عرض المشروع بصورة واضحة وجذابة أمام المنتجين وشركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية والجهات المعنية بصناعة المحتوى.

وتهدف الورشة إلى الارتقاء بالمشروعات المختارة من مرحلة الفكرة أو المعالجة الأولية إلى مرحلة أكثر نضجًا وجاهزية للعرض الاحترافي (Pitching)، من خلال جلسات العمل والمناقشات التطبيقية التي تتيح لكل مشارك تطوير مشروعه، وتعزيز عناصر قوته، وتحديد إمكاناته الفنية والإنتاجية.

ويقدم الورشة كاتب السيناريو المصري محمود عزت، مستندًا إلى خبرته في الكتابة وتطوير المشروعات الدرامية، حيث يعمل مع المشاركين على صقل أفكارهم، وتعميق معالجاتهم، وبناء رؤى إبداعية واضحة لمشروعاتهم، بما يعزز قدرتهم على تقديمها بصورة احترافية إلى الجهات الفاعلة في سوق الإنتاج الدرامي.

شروط التقديم

يشترط في المتقدمين للورشة استيفاء المعايير التالية:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر.
2. أن يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل وقت التقديم.
3. أن يمتلك خبرة سابقة في الكتابة، من خلال المشاركة في كتابة فيلم قصير أو فيلم روائي طويل أو مسلسل واحد على الأقل.
4. أن يكون لديه مشروع مسلسل في مرحلة مبكرة من التطوير، يستوفي متطلبات التقديم الخاصة بالورشة.

ويجوز التقدم بمشروع من خلال كاتب واحد أو فريق كتابة يضم ثلاثة كتّاب بحد أقصى، شريطة المشاركة الفعلية لجميع أعضاء الفريق في تطوير المشروع المقدم.

ويلتزم المشاركون الذين يقع عليهم الاختيار بحضور جميع جلسات الورشة والأنشطة المرتبطة بها، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما خلال الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.

حقوق الملكية الفكرية للمشروعات

يشترط أن يكون المتقدم المؤلف الأصلي للمشروع أو صاحب الحقوق القانونية التي تخوّله تقديمه وتطويره. وفي حالة تعدد المؤلفين أو أصحاب الحقوق، تقع على عاتق المتقدم مسؤولية إخطار جميع الأطراف المعنية والحصول على موافقتهم اللازمة للمشاركة بالمشروع في الورشة.

وبالنسبة إلى المشروعات المقتبسة أو المستندة إلى أعمال سابقة، سواء كانت روايات أو قصصًا قصيرة أو مسرحيات أو مقالات أو أفلامًا أو شخصيات أو غيرها من المصنفات المحمية بحقوق الملكية الفكرية، يتعين الإفصاح عن مصدر الاقتباس، وتقديم المستندات التي تثبت امتلاك الحقوق القانونية اللازمة لتطوير المشروع.

ويتحمل المتقدم المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المتعلقة بملكية المشروع وحقوق استغلاله، وعن أي مطالبات أو نزاعات قانونية قد تنشأ نتيجة تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.

موعد التقديم وآليته

يُفتح باب التقديم للورشة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة على الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يتعين على الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المواد والمستندات الخاصة بمشروعاتهم، وفقًا للشروط المعلنة.

آخر موعد لتلقي طلبات التقديم: 25 أكتوبر 2026.

للتقديم والاطلاع على التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمهرجان:

www.ciff.org.eg

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقد رسّخ على مدار تاريخه مكانته منصةً رئيسيةً للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العروض السينمائية والحوار الثقافي، وتسهم في تطوير صناعة السينما ودعم المواهب واكتشاف المشروعات الجديدة. ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى.

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