طرح البرومو الدعائي "للنفس المطمئنة"… شاهد

كشفت منصة نتفليكس عن المقطع الترويجي الرسمي لمسلسل الرعب النفسي «النفس المطمئنة»، الذي تدور أحداثه في الكويت خلال سبعينيات القرن الماضي، من خلال حكاية تتشابك فيها مشاعر الحب والذنب مع الهوس والقوى الغامضة، في رحلة يواجه خلالها بطل العمل ماضيًا يرفض أن يتركه خلفه.

وتبدأ الأحداث مع عودة طلال، الذي يجسّد شخصيته يعقوب الفرحان، إلى الكويت عقب وفاة والده، لتطارده رؤى وذكريات مرتبطة بحبيبته السابقة حصة، التي تؤدي دورها هيا عبد السلام. ومع تصاعد هذه الرؤى، يجد طلال نفسه عالقًا بين ماضٍ لم يتجاوزه وحاضر يزداد اضطرابًا، بينما تتصاعد الحيرة حول حقيقة ما يراه، وما إذا كان الأمر نابعًا من صراعاته النفسية أم من قوى غامضة تتجاوز قدرته على الفهم.

وفي المقابل، تواجه منى، زوجة طلال وأم طفلته، التي تجسّد شخصيتها ليلى عبدالله، تهديدًا متزايدًا لاستقرار أسرتها، مع تغيّر سلوك زوجها وتزايد شكوكه وابتعاده عنها. ومع عودة الماضي ليفرض نفسه على حياتهما، تجد منى نفسها أمام صراع للحفاظ على زواجها وأسرتها، في ظل أحداث تدفعها إلى مواجهة جوانب مظلمة لا تعرف حقيقتها.

وتشكّل حصة محورًا أساسيًا في الصراع، إذ لا تبدو مجرد حبيبة سابقة تعود إلى ذاكرة طلال، بل ترتبط بحكاية تتداخل فيها الخيانة والفقد والهوس. ومع تطور الأحداث، تتصاعد التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، والأسرار التي تحيط بماضيها، وما إذا كان طلال قادرًا على التمييز بين الحقيقة والأوهام التي تلاحقه.

ويستعيد المسلسل أجواء الكويت في سبعينيات القرن الماضي، مستندًا إلى تفاصيل تلك الحقبة في بناء عالمه الدرامي، الذي يجمع بين العلاقات الإنسانية والتوتر النفسي وعناصر الرعب والغموض.

«النفس المطمئنة» من إنتاج شركة «شاشا»، التي شاركت أيضًا في تطوير قصته، وإخراج سعيد الماروق، وتأليف إياد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب هيا عبد السلام ويعقوب الفرحان وليلى عبدالله، كل من حسين المنصور، وإبراهيم الحربي، وأسمهان توفيق، وغادة الملا، وحسين الحداد، وعبدالله البلوشي، وسيرين دارويش.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر نتفليكس ابتداءً من 30 أكتوبر.



