من «الرقصة الأخيرة على الحافة» إلى«عباسية واحد».. عرضان يقدمان رؤيتين مختلفتين للحياة في آفاق مسرحية 2026

قدمت فرقتا «كيان للفنون المسرحية»من محافظة الشرقية و«الكتيبة 103» من محافظة القاهرة، أمس، عرضين مسرحيين ضمن مسابقة العروض الطويلة بمهرجان «آفاق مسرحية 2026» في دورته الثانية عشرة، وسط تنوع في المعالجة الدرامية بين رحلة البحث عن الشغف بالحياة داخل غرفة مظلمة، ومواقف كوميدية عبثية داخل مستشفى للأمراض النفسية، وتابعت العرضين لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد الدلة، والفنان خالد عبد السلام، والمخرج أحمد صبري.

في تمام السابعة مساء، قدمت فرقة «كيان للفنون المسرحية» (KAYAN)، التابعة لمحافظة الشرقية، العرض المسرحي «الرقصة الأخيرة على الحافة»،تأسست الفرقة عام 2020 على يد أحمد شحاتة، وقدمت عددا من العروض في المهرجانات المسرحية الحرة، وحصدت العديد من الجوائز.

وتدور أحداث العرض داخل غرفة مظلمة، حيث تبدأ رحلة للتمسك بالشغف بالحياة، حتى لا يختفي باختفاء من رحلوا، فيما يوهم أصحاب هذا الشغف أنفسهم بأنه لا يزال قائما، لكن دون جدوى.

العرض من تأليف مؤمن عبده، وإخراج ودراماتورج وتصميم الدراما الحركية والاستعراضات أحمد شحاتة، وشارك في التمثيل هشام محمد، ومحمد ناجي، ويوسف العقاد، والسعيد ياسر، وعلي يوسف، وقمر أحمد، ونور إيهاب، وسمر سامح.

وضم الفريق الفني قمر أحمد في الملابس، وكريم شابو في الديكور، وكريم شابو ومحمد بطوط في الإضاءة، وسمر سامح في المكياج، ويوسف ملاك في التنفيذ الموسيقي.

وفي تمام التاسعة مساءً، وعلى مسرح آفاق، قدمت فرقة «الكتيبة 103» من محافظة القاهرة عرضها المسرحي «عباسية واحد»،تأسست الفرقة عام 2021 على يد عمرو محمد «ماندو».

وتدور أحداث العرض داخل مستشفى للأمراض النفسية، حيث تتداخل الكوميديا مع الغموض والمواقف العبثية، ويواجه الدكتور فوزي، مدير المستشفى، المريض حربي البرص، الذي يعيش وهم أنه عنترة ويبحث عن عبلة، بينما يعجز الجميع عن السيطرة عليه.

ومع دخول مجموعة من النصابين والبلطجية وأصحاب المصالح، تتحول المستشفى إلى ساحة للمطاردات والمفارقات، وصولًا إلى نهاية تكشف أن كثيرًا ممن ينظر إليهم باعتبارهم «مجانين» ليسوا سوى ضحايا لجشع الآخرين.

العرض من تأليف محمد خميس، وإعداد وإخراج ودراماتورج واستعراضات وتصميم ديكور عمرو محمد «ماندو»، وشارك في التمثيل يوسف سليمان، ونصرة أحمد، وأحمد يونس، وساندي ممدوح، وجاسر مجدي، وحسناء أحمد، ونور طاهر، وزينب أحمد، وريتاج إبراهيم، ويارا عبد القادر، وبسنت هاني، وعمرو محمد «ماندو»، وحورية سيد، وإسلام الهواري، ويوسف محمد، وعبد الرحمن سامي، ومدحت رمضان «الحسيني»، وأسامة النويري، وإسلام قاسم، وآية البنداري.

وضم الفريق الفني رضوى ياسر في الملابس، ومحمد مجدي في الإضاءة، ونصرة أحمد في المكياج، وشادي وليد «إيتو» في الموسيقى (مهندس الصوت)، وبسنت ماهر في تصميم البامفليت، وحازم إبراهيم مسؤولًا عن السوشيال ميديا، وإسلام الهواري وآية البنداري في إدارة الفريق.

يقام مهرجان «آفاق مسرحية» سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من قطاع المسرح برئاسة أ.د. أيمن الشيوي، والرئيس الشرفي للمهرجان النجم الكبير محمد صبحي، ومؤسسه وأمينه العام المخرج هشام السنباطي، والمدير التنفيذي د. سالي سليمان، والمدير الفني المخرج أيمن غالي والفنان ياسر أبو العينين، والمنسق العام د. رانيا الشامي، والمسؤول الإعلامي الناقد أحمد زيدان، ومسؤول العلاقات الخارجية الفنانة خدوجة صبري، ومسؤول المطبوعات والدعاية الفنان محمد الكومي، ومسؤول التصوير والتوثيق المرئي محمد سعيد.