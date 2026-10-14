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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غد.. "دي-كاف" يجمع بين الكوميكس والرقص المعاصر في "كلما عبرنا" و"قراءة الغرفة"

بعد غد.. "دي-كاف" يجمع بين الكوميكس والرقص المعاصر في "كلما عبرنا" و"قراءة الغرفة"
بعد غد.. "دي-كاف" يجمع بين الكوميكس والرقص المعاصر في "كلما عبرنا" و"قراءة الغرفة"
أ ش أ

 يفتتح مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف»، بعد غد /الجمعة/ معرض الكوميكس «كلما عبرنا»، كما يقدم عرض الرقص المعاصر «قراءة الغرفة» للفنان ومصمم الرقصات المجري إيمري ڤاس، ضمن فعاليات دورته الرابعة عشرة، المقامة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.

ويستضيف المعرض، الذي يجمع بين مصر وإسبانيا، عمارة شوربجي حتى الأول من نوفمبر، ويستقبل الجمهور من السادسة مساءً إلى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الثانية ظهرًا إلى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت.

ويستكشف المعرض، من خلال فن القصص المصورة، المعاني المتعددة للحدود، وما تثيره من تساؤلات حول الهوية والانتماء والمسافات الفاصلة بين الأفراد والثقافات. ويأتي المعرض من إنتاج «مزج للثقافة والفنون»، بإدارة فنية لميجو.

كما يقدم المهرجان عرض «قراءة الغرفة» يومي 16 و17 أكتوبر، في الثامنة مساءً بفيلا فيكتوريا، في تجربة صُممت خصيصًا لمكان العرض، تدعو الجمهور إلى استكشاف دلالات المساحات وما تكشفه عن شاغليها، من خلال الانتباه إلى الإشارات غير اللفظية والأجواء المحيطة.

ويحمل العرض فكرة وتصميم وأداء إيمري ڤاس، مع تصميم إضاءة جوليا موهاسي، وموسيقى مايك نيلونز، وإدارة إنتاج مهرجان فاني ناناي بلاس. ويواصل «دي-كاف» تقديم تجارب فنية معاصرة تجمع فنانين مصريين وعربًا ودوليين في مساحات متنوعة بوسط القاهرة.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي كاف» معرض الكوميكس «كلما عبرنا» عرض الرقص المعاصر «قراءة الغرفة» مصمم الرقصات المجري إيمري ڤاس

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