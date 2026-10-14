أحمد عز ينتهي من فيلمه الجديد فرقة الموت

انتهي الفنان أحمد عز، من تصوير فيلمه الجديد" فرقة الموت" تمهيدًا لعرضه خلال الأشهر القادمة.

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء، ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

جدير بالذكر أن أحمد عز يعيش حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد علي بطولة الجزء الثاني من فيلم العارف.

كما انتهي من تصوير مسلسل الأمير، والمقرر عرضه علي احدي المنصات العربية.

ويشارك في بطولة «الأمير» إلى جانب النجم أحمد عز، والنجمة التركية توبا بويوكستون، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، الشهير بشخصية «برلين» في مسلسل «La Casa de Papel»، إلى جانب بول أندرسون، ومريم أوزرلي، وأمينة خليل، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين.