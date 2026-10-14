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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق ورشة لأشرف عبد الباقي حول "آليات الكوميديا في المسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق ورشة لأشرف عبد الباقي حول "آليات الكوميديا في المسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق ورشة لأشرف عبد الباقي حول "آليات الكوميديا في المسرح
أ ش أ

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إطلاق ورشة قصيرة للنجم أشرف عبد الباقي بعنوان "آليات الكوميديا في المسرح"، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب المسرحيين والمهتمين بفنون المسرح للتعرف على أساليب بناء الأداء الكوميدي وآلياته.

وتستهدف الورشة فتح آفاق جديدة أمام المشاركين لفهم الكوميديا المسرحية وتطبيقاتها، مع التركيز على التمثيل والإخراج وعناصر العرض المختلفة، ومنها الأداء الجسدي والسينوغرافيا، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب على توظيف أدواتهم الفنية وصناعة الضحك على خشبة المسرح.

وتأتي ورشة "آليات الكوميديا في المسرح" امتدادا لخبرة أشرف عبد الباقي الطويلة في العمل المسرحي، وفرصة للشباب للتعرف على تجربته في بناء المواقف الكوميدية وتوظيف عناصر العرض المختلفة لتحقيق التأثير الفني والجماهيري.

بدأ أشرف عبد الباقي مشواره الفني منذ طفولته، وشارك في عروض مسرحية مع فرقة كلية التجارة وفرق الهواة، وقدم نحو 80 مسرحية خلال الفترة من 1979 إلى 1984، في تجربة عكست ارتباطه المبكر بالمسرح. واكتشفه المخرج هاني مطاوع من خلال مسرحية "خشب الورد"، قبل أن ينطلق إلى السينما عبر فيلم "سمك لبن تمر هندي" عام 1988، من إخراج رأفت الميهي.

وتنوعت مسيرته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، وقدم مجموعة من الأعمال التي حققت حضورا جماهيريا، من بينها مسرحيات "باللو" و"شبورة" و"بشويش" و"لما بابا ينام" و"رد قرضي"، إلى جانب مسلسلات "حضرة المحترم" و"يوميات زوج معاصر" و"راجل وست ستات"، فضلا عن مشاركته في أفلام "الإرهاب والكباب" و"حب البنات" و"رشة جريئة" و"أريد خلعًا".

ولم تقتصر تجربة أشرف عبد الباقي على التمثيل، بل امتدت إلى الإخراج والتأليف وتقديم البرامج، كما ارتبط اسمه بتجارب مسرحية اهتمت بإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة، من بينها "تياترو مصر" و"مسرح مصر"، اللتان أسهمتا في تقديم مجموعة من الوجوه الجديدة إلى الجمهور.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي إطلاق ورشة قصيرة للنجم أشرف عبد الباقي آليات الكوميديا في المسرح

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