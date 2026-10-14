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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم منى زكي ودينا الشربيني وشريف منير .. نجوم الفن يتوافدون على الجونة استعدادا لانطلاق المهرجان

نجوم الفن بمهرجان الجونة
نجوم الفن بمهرجان الجونة
أحمد إبراهيم

تستعد مدينة الجونة لاستقبال الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط توافد نجوم الفن وصناع السينما من مصر والوطن العربي، للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي تنطلق دورته الجديدة مساء الخميس 15 أكتوبر، بحفل افتتاح يقام في منطقة البلازا، ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

نجوم الفن الى الجونة 

وضمت قائمة النجوم المتوافدين على الجونة كلا من منى زكي، وريهام عبدالغفور وزوجها، وكارولين عزمي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وإيمان العاصي وابنتها، وخالد الصاوي، ومايان السيد، وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ودينا الشربيني، وسلمى أبو ضيف.

كما شهدت المدينة وصول الناقد السينمائي طارق الشناوي، والإعلامية بوسي شلبي، وعلا الشافعي، ولينا صوفيا، استعدادا للمشاركة في الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تشهدها الدورة الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في السينما والتلفزيون والمسرح، كما يمنح المهرجان الجائزة نفسها للمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، تقديرا لتجربته الفنية المتنوعة في الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو.

نجوم الفن الى الجونة 
نجوم الفن الى الجونة
نجوم الفن الى الجونة
نجوم الفن الى الجونة
مهرجان الجونة أفلام مهرجان الجونة منى زكي ليلى علوي إلهام شاهين

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