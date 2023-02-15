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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمشاركة النادي الأهلي.. أزمة جديدة تواجه انطلاق دوري السوبر الأفريقي

مباراة الأهلي وريال
مباراة الأهلي وريال مدريد

تواجه انطلاقة دوري السوبر الأفريقي التي تقام تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أزمة تهدد مسيرته فى قادم الأيام بمشاركة النادي الأهلي.

وفجر حمادة شادي، منسق الرعاية فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الشركات الراعية لبطولة دوري السوبر الأفريقي.  

وقال حمادة شادي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بطولة السوبر الأفريقي بطولة من 8 فرق مدتها 20 يوما، آخر أكتوبر أوائل نوفمبر، وتحتوي على 14 مباراة فقط لا غير بنظام ربع نهائي / نصف نهائي / نهائي”.

وأضاف: “مطلوب 120 مليون دولار وحتى الآن لا يوجد راعٍ واحد يوحد الله ولا توجد قناة بث فضائي مهتمة بالحصول على حقوق البث لبطولة دوري السوبر الأفريقي”.

 

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أزمة السوبر الأفريقي 

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول مشاركة النادي الأهلي فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي في النسخة المقبلة.

كان المهندس عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن النادي الأهلي لن يحق له المشاركة في بطولتين أفريقيتين في الموسم المقبل.

وقال عامر حسين، خلال في حديثه عن مشاركة الأهلي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي عبر قناة “أون تايم سبورت”: “لم يحدد بعد بشكل رسمي الفرق المشاركة في دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولى”. 

وأضاف: “في حال مشاركة الأهلي في بطولة دوري السوبر الأفريقي، لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا نظرا لضيق الوقت”.

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مشاركة الأهلي في بطولتين قاريتين 

قال المصدر ذاته إنه لا يجوز للنادي الأهلي المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي في النسخة القادمة.

وأضاف: “عدم جواز مشاركة الأهلي في بطولتين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يعود إلى أن كل فريق وفقا لترتيب الدورى يتم ترشيحه من قبل الاتحاد القاري من أجل المشاركة فى بطولة واحدة فقط”.

وتابع: “لا بد أن يكون الترشيح فى دورى السوبر الأفريقي أو دوري أبطال أفريقيا من الاتحادات الوطنية والأهلي لا يجوز له أن يشارك في بطولتين فى آن واحد حتى إذا كان من يرشح للبطولتين بطل الدوري، فالأصل أن يقوم الاتحاد الوطني باختيار بطل الدورى لبطولة واحدة ويكون الوصيف هو المرشح للبطولة الأخرى”.

واستطرد: “عدم جواز مشاركة الأهلي في بطولتين فى آن واحد ليس لها علاقة بضيق الوقت، ولكن لها علاقة بقوة البطولة بالنسبة لبطل الدورى وإلى أين تؤهل البطولة”.

وشدد على أنه فى حال مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي النسخة القادمة سيتم ترشيح الفريق الذي يليه من أجل المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال أفريقيا.

 

 

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