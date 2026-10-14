عموتة يتمسك بـ أشرف داري ويعتبره الخيار الأول في دفاع الأهلي

كشف محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حرص وائل جمعة على دعم أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، نفسيًا من خلال جلسات شبه يومية واتصالات مستمرة، في ظل سعي اللاعب لاستعادة جاهزيته والعودة للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن أشرف داري يشعر بالامتنان لمساندة وائل جمعة، في الوقت الذي يثق فيه المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، في إمكانيات المدافع المغربي، ويعتبره الخيار الأول في مركز قلب الدفاع حال وصوله إلى كامل الجاهزية البدنية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كيتارا الأوغندي

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي تمثل بداية مشوار الفريق في البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يأمل الأهلي في حسم التأهل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.