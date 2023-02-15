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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. أحمد شوبير يعلن عودة نجله لتدريبات الأهلي

أحمد شوبير برفقه
أحمد شوبير برفقه مصطفي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي انتظام نجله مصطفي شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكتب شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “مصطفي شوبير انتظم اليوم في تدريبات النادي الاهلي وأدى المران كاملا الحمد لله ، وحمد الله علي السلامه”.

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مصطفى شوبير ينتظم بالتدريبات الجماعية في الأهلي

وشارك مصطفى شوبير ، في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران بدني وفني قوي، خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب النادي بفرع مدينه  نصر.

ويواصل الفريق غدا الخميس تدريباته بفرع مدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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