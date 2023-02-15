كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تفاصيل مؤلمة ومعقدة تعيشها الأسرة البورسعيدية، التي انهارت تماما، عقب اتهام الابنة الكبرى بقتل والدتها بمساعد جار لهم، فبعد أن عاشت الأسرة أيام فرح وسرور عقب خطبة الابنة الكبرى لهم "المتهمة"، حيث كان هذا الحدث مصدر بهجة وسعادة للأسرة كلها، خاصة الأم "القتيلة" التى عثر عليها فيما بعد داخل شقتها مقتولة بطريقة بشعة.

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وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشي، مفاجآت جديدة تتعلق ببراءتها من التهمة من خلال خطاب أرسلته لعمتها أخبرتها فيه بتفاصيل غير متوقعة من داخل محبسها.

حصل “صدى البلد” على خطابات أرسلتها نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشي من داخل محبسها.

وأرسلت المتهمة بقتل والدتها، بالاشتراك مع عشيقها خشية افتضاح أمرهما عقب كشف الأم المجنى عليها لتفاصيل العلاقة وتهديدها لنجلتها بفضح أمرها أمام والدها، الخطابات إلى عمتها، والتى قامت بكتابتها بخط يدها، تتحدث فيها إلى أسرتها وخطيبها.