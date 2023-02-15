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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 80 ألف جنيه .. إليك أحسن 5 سيارات مستعملة| صور

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات مستعملة، بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة ، بالإضافة الي أن الإصدارات المستعملة بها الكثير من المميزات منها، توافر قطع غيارها، واستهلاكها المنخفض في استهلاك الوقود .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها اقل من 80 ألف جنيه :

1- هيونداي اكسيل موديل 1997

تمتلك سيارة هيونداي اكسيل محرك سعة 1300 سي سي، مزود بعبلة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأخضر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عاميين.

هيونداي اكسيل موديل 1997

سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- جيلي CK موديل 2006

تستخدم سيارة جيلي CK محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة 900 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية .

جيلي CK موديل 2006

يبلغ سعر سيارة جيلي CK موديل 2006 في سوق السيارات المستعملة 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- أوبل فيكترا موديل 1994

زودت سيارة  أوبل فيكترا بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية.

أوبل فيكترا موديل 1994

تباع سيارة  أوبل فيكترا موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4- فيات سيينا موديل 2001

تحصل سيارة فيات سيينا علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الابيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عام .

فيات سيينا موديل 2001

تقدم سيارة فيات سيينا موديل 2001 للبيع في سوق السيارات المستعمل بسعر 73 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- سيات ابيزا موديل 1994

تستمد سيارة سيات ابيزا قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوج بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عامين .

سيات ابيزا موديل 1994

تأتي سيارة سيات ابيزا موديل 1994 بسعر 75 ألف جنيه، في سوق السيارات المصري للمستعمل .

سوق المستعمل سيارات مستعملة سيات مستعملة هيونداي اكسيل 1997 جيلي CK 2006 أوبل فيكترا 1994

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