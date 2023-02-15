زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

أعلنت تركيا تطورًا جديدًا في أمر الزلازل الكارثية، إذ أخبرت عبر وسائل إعلامها الدولية بحدوث هزة جديدة.

ووفق الحكومة التركية، فقد تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا.

وتعد الهزة مقلقة، لكنها أقل من الهزة الأولى قبل 9 أيام والتي كانت قوتها 7.8 درجة.

وكشفت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، عن تسجيلها لرقم مرعب من الهزات، بلغت 3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الكبير.

أطلقت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تصريحًا خطيرًا اعتبرت فيه إن الخطر الزلزالي في تركيا لم ينته بعد وإن الأمور مازالت في طور بالغ القسوة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز عربية.

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنهم في تركيا يشهدون هزات ارتدادية شديدة للغاية.

وأضافت إدارة الكوارث واصفة الأمر بقولها "نواجه وضعا غير عادي".