غدًا .. موعد ومكان عزاء محمد عبد النور

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل، محمد عبدالنور، عزاءه غدا الخميس بعد المغرب بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وينعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، فقيد مؤسسة روزاليوسف، الكاتب الصحفي الكبير محمد أبو النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق.



ويتقدم رئيس المجلس، وأعضاؤه والعاملون، بخالص العزاء للزميلة الإعلامية الكبيرة هالة حشيش، زوجة الراحل، وأسرته، والأسرة الصحفية وأسرة مؤسسة روزاليوسف، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.



وقال المجلس إن الراحل كان يعمل حتى الرمق الأخير، وكان واحدًا من الصحفيين وكتاب الرأي الكبار الذين تتلمذ على أيديهم أجيال عديدة من الصحفيين، فقد كان بشوشًا ومتسامحًا ومحبا ومعلمًا للجميع.



وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا في التفاني وحب العمل، وكان حريصًا على نقل خبراته إلى تلاميذه لصقل موهبتهم.