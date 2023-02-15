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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح مع ريهام عبد الحكيم بكواليس حفل عيد الحب بدار الأوبرا

مدحت صالح مع ريهام
مدحت صالح مع ريهام عبد الحكيم

أحيا مساء أمس كل من مدحت صالح وريهام عبد الحكيم حفل عيد الحب داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من جمهورهما.

وقدم كل واحد فقرة غنائية متنوعة، حيث حرص الثنائى على تقديم باقة متميزة تتناسب مع أجواء عيد الحب بالإضافة إلى مجموعة من أغاني السينما بتوزيع جديد تحت إشراف الموسيقار ناير ناجي

الحفل كامل العدد


ويرفع الحفل شعار كامل العدد بعد نفاذ تذاكر وجاءت الأسعار مقسمة إلى لـ5 فئات الأولى VIB بمبلغ 2500 جنيه والثانية البلاتينية بمبلغ 2000 جنيه أما الثالثة الذهبية بمبلغ 1500 جنيه والرابعة اللوچ بمبلغ 900 جنيه أما الخامسة والأخيرة (بالكون) بمبلغ 600 جنيه. 

تفاصيل أغاني السينما فى الحفل

وقال الفنان مدحت صالح ، إن أغاني السينما لها انطباع خاص لدي جميع المصريين ، مؤكدا أن "حفله صوت السينما" كانت سيتم عرضها مرة واحدة ولكن المشاهدين طلبوا عمل حفلة أخري وتم تحديد موعدها  في دار الأوبرا المصرية .

وأضاف مدحت صالح ، مساء أمس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه " أم بي سي  مصر " ، إن هناك حفلة أخري سيتم إقامتها يوم 10 مارس في مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أن الفنانة ريهام عبد الحكيم تقدم معه الأعمال الموسيقية في هذه الحفلات ويتم تقسيم الأغاني بينهم .

 وأوضح مدحت صالح ، أن الأغاني التي نقدمها في حفلات "صوت السينما " ترتبط بالأحداث ونعرض هذه الأحداث خلفنا علي شاشة ونحن نغني مؤكدا انه غدا سيقدم أغنية " صدفة ، وأهواك ، والنور مكانة في القلوب ، ومافيا ، والدنيا ريشة في هوا ، طير بينا ياقلبي".

مدحت صالح ريهام عبد الحكيم عيد الحب دار الأوبرا

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