قال ميك والاس، عضو البرلمان الأوروبي من أيرلندا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنصاره الغربيين غير مهتمين بالسعي إلى حل سلمي للصراع مع روسيا.

مذبحة في أوكرانيا

وقال والاس خلال مناقشة برلمانية، “كان زيلينسكي يتوسل للحصول على المزيد من الأسلحة، ولكن ليس كلمة واحدة ليقولها عن السلام. كم من شعبه يجب أن يجند ويدفعه إلي المذبحة قبل أن يجلس للمفاوضات؟”

ووصف أعضاء البرلمان الأوروبي العملية العسكرية الروسية بأنها غير شرعية ولا تغتفر، وقال إن الصراع دمر أوكرانيا.

وأضاف: “أمر لا يغتفر أيضًا هو مدى استعداد القادة الغربيين لضمان أن تصبح هذه حربًا بلا نهاية. بدلاً من الدعوات لوقف إطلاق النار والحوار ومحادثات السلام، نعمل على تعميق المشاركة الغربية في الحرب دون قلق واضح من تداعياتها”.

وحذر والاس من أن الدعوات الموجهة لأوكرانيا للاستيلاء على القرم من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب نووية محتملة ولن تؤدي إلا إلى تحفيز عزم الشعب الروسي على الدفاع عن شبه الجزيرة.

وصوتت شبه جزيرة القرم، التي يسكنها في الغالب من أصل روسي، على مغادرة أوكرانيا والانضمام إلى روسيا بعد وقت قصير من الانقلاب المدعوم من الغرب في كييف عام 2014.