الكويت .. إجراءات جديدة بشأن الحج

اعتمدت إدارة الحج بوزارة الأوقاف الكويتية الموعد النهائي لتقديم الحملات لأسعارها وخدماتها الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية؛ عن مصادر مسؤولة قولها إن 12 حملة قدمت أسعارها بدءاً من 1700 دينار وستتراوح المبالغ حسب الخدمات، منوهةً بأن انخفاض سعر الحج هذا العام سيصل إلى نحو 30 %؜ عن مستوى العام الماضي.

وحددت وزارة الأوقاف الكويتية موعداً لترشيح أسماء الحجاج المقبولين في 1 مارس المقبل، حيث سيتم إرسال رسالة قصيرة للراغبين في الحج مدون فيها أسماء وخدمات الحملات للاختيار بينها خلال مدة محددة في الرسالة بحسب تصريحات المصادر.

ونوهت الوزارة أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم اعتماد الحملات المعتمدة لهذا العام، مبينة أن عدد المسجلين في منصة الحج الإلكترونية بلغ حتى اليوم الأربعاء 31300.

وفيما يتعلق بحج البدون أكدت المصادر أن وزارة الأوقاف أرسلت إلى السلطات السعودية خطاباً جديداً، وتنتظر الرد وسيتم تخصيص منصة لتسجيلهم، فور وصول الموافقة على حجهم هذا العام.