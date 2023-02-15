عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. إجراءات جديدة بشأن الحج

حجاج - ارشيفي
حجاج - ارشيفي

 اعتمدت إدارة الحج بوزارة الأوقاف الكويتية الموعد النهائي لتقديم الحملات لأسعارها وخدماتها الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية؛ عن  مصادر مسؤولة قولها إن 12 حملة قدمت أسعارها بدءاً من 1700 دينار وستتراوح المبالغ حسب الخدمات، منوهةً بأن انخفاض سعر الحج هذا العام سيصل إلى نحو 30 %؜ عن مستوى العام الماضي.

وحددت وزارة الأوقاف الكويتية  موعداً لترشيح أسماء الحجاج المقبولين في 1 مارس المقبل، حيث سيتم إرسال رسالة قصيرة للراغبين في الحج مدون فيها أسماء وخدمات الحملات للاختيار بينها خلال مدة محددة في الرسالة بحسب تصريحات المصادر.

ونوهت الوزارة أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم اعتماد الحملات المعتمدة لهذا العام، مبينة أن عدد المسجلين في منصة الحج الإلكترونية بلغ حتى اليوم الأربعاء 31300.

وفيما يتعلق بحج البدون أكدت المصادر أن وزارة الأوقاف أرسلت إلى السلطات السعودية خطاباً جديداً، وتنتظر الرد وسيتم تخصيص منصة لتسجيلهم، فور وصول الموافقة على حجهم هذا العام.

 

وزير بريطاني: ملتزمون بضمان وأمن وسلامة الكويت

وزير خارجية الكويت يتجه إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر القدس

الكويت الأوقاف الحج الحجاج السلطات السعودية وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

في ظهر كل الناس.. أحمد فتوح يوجه رسالة إلي أمير مرتضي

موضوعات متعلقة

الحد الأدني 12 عاما.. إعلان عاجل من السعودية بشأن ترتيبات موسم الحج

وزير الحج السعودي: نحرص على تسهيل الإجراءات أمام ضيوف الرحمن العراقيين

ترشيحاتنا

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن بطاقات التموين

أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات..رئيس الوزراء يلتقي وفد شركات تركية

طلب عاجل من منتجي الدواجن للحكومة على الهواء لخفض أسعار الفراخ

بعد القاذفة النووية الروسية .. الناتو يناقش أمرًا عاجلاً

هل يتعرض مبروك عطية للحبس بعد تغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان؟

احذر.. "محتالين الويب" يستغلون زلزال تركيا وسوريا لسرقة أموالك بالخداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير علاج .. خطوات تحمي أطفالك من أمراض الشتاء

اِعمل بلوك | هجوم على بلوجر وخطيبته بسبب حبيب قديم

طريقة تحضير اللازانيا بوصفة اقتصادية

بالحجاب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

مقبلتش جنيه حرام وهذه الحقيقة.. ماذا قال والد نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ