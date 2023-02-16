اليوم..انطلاق ورشة عمل تأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن انعقاد ورشة عمل تأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة في شهر مارس.

وأوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية أن الورشة تستهدف تدريب الحضور من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة من جميع برامج الكلية والخريجين على المهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف.

وأشار إلى أن موعد الورشة بعد غد الخميس بقاعة الدكتور على يونس مبني (ب) الدور الثالث في تمام الساعه الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

والجدير بالذكر قام وفد جامعة فيليب ماربورج الألمانية ، بزيارة مركز شبكة المعلومات بجامعة عين شمس، خلال فاعليات اليوم الثانى لزيارته لجامعة عين شمس ، والتى تأتى في إطار اتفاق التعاون المشترك بين كلية الآثار بالجامعة وجامعة فيليب ماربورج بألمانيا.

وقد كان في استقبال الوفد الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات ، و ضم الوفد البروفيسور ألبرشت فوس مدير مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة فيليب ماربورج ، وأنا بيللر مدير وحدة الرقمنة بجامعة هال، و هندريكجي كاريوس مديرة مركز الرقمنة بمكتبة جوتة، وصحب الفريق الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار وبصحبته فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب من كلية الآثار المشاركين في البرنامج.

وقام الدكتور إسلام حجازي بإلقاء محاضرة استعرض فيها جهود الرقمنة بجامعة عين شمس، كما تطرق إلى إمكانيات برنامج شمس المتعددة الذي تعتمد عليه الجامعة في العديد من المجالات، كما تم اصطحاب الوفد إلى جولة داخل أروقة المبني للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية التي يتيحها المركز، سواء في المجال التعليمي مثل التدريب على الدورات التكنولوجية المختلفة بأحدث الأساليب، أو خطوات التعامل مع الباحثين وتقديم العديد من الخدمات العلمية والبحثية لهم.