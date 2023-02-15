يسرا على لسان رأس البر.. وتصوير «حمدلله على السلامة» بشوارع المدينة |شاهد

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من تواجدها بعدد من المناطق داخل مدينة رأس البر منذ أمس، وذلك لتأمين فريق عمل مسلسل "حمدلله على السلامة" بطولة يسرا ومايان السيد، حيث يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل بمنطقة اللسان برأس البر ومنطقة النيل والنوادى وشارع بورسعيد..

سلفي يسرا مع الدمايطة

وطالبت يسرا بأن يُسمح للمواطنين بالتواجد في لوكيشن التصوير وعدم منعهم والسماح بالتصوير معهم وتم حجز غرف إقامة لفريق العمل بأحد الفنادق الشهيرة برأس البر.

حيث تواجد عدد كبير من المواطنين في محيط لوكيشن التصوير لالتقاط الصور السيلفي مع فريق عمل المسلسل ورحبت يسرا والتقطت السيلفي مع المواطنين.

وعلم “ صدى البلد ” أن يسرا تحرص خلال فترة تواجدها برأس البر على المشى كل يوم بممشى اللسان وتمارس رياضة المشي لمدة ساعة باللسان.



فريق العمل يقيم برأس البر

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

هناك مشاهد ضمن أحداث المسلسل تخص دور الفنانة يسرا وكذلك مايان السيد تدور احداثها بمنطقة اللسان برأس البر .

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