عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : زيادة فلوسك

برج الحمل وحظك اليوم
برج الحمل وحظك اليوم

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، تتميز انثى الحمل بالعاطفة والرومانسية وحب الخيال والحياة الاجتماعية، وتميل إلى الجلوس مع الأصدقاء لأطول فترة ممكنة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : تجنب قول آراء سلبية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023

قد يتمتع برج الحمل بالاستقرار في الحياة اليوم، وتقول التنبؤات الفلكية اليومية، قد تكون صحتك مثالية، بشرط أن تمارس الرياضة بشكل كافٍ، قد تواجه زيادة في أموالك اليوم، قد ينعم عملك بالإنتاجية، فاستخدمه جيدًا، قد يكون الاستقرار في الأسرة متوقعًا، لكن حاول إجراء محادثة ودية، تجنب الحديث عن الموضوعات المثيرة للجدل مع شريك حياتك، قد لا تواجه خطط السفر الخاصة بك مضايقات، تجنب بيع عقار اليوم، لأنه قد لا يكون مربحًا

توقعات برج الحمل مهنيا

قد تكون قادرًا على المرور بسهولة لكن كن مستعدًا للعمل الجاد، إذا كنت تمتلك شركة، فقد يزداد تدفق الدخل اليوم، قد تواجه شركتك الناشئة تدفقاً داخلياً من العملاء أو الطلبات اليوم.

توقعات برج الحمل صحيا

إذا كنت تخطط لإجراء فحص طبي اليوم، فقد تحصل على النتائج المرجوة، قد ترتفع صحتك بالنظر إلى أنك تمارس التمارين في الوقت المحدد، إذا كنت تريد أن تبدأ اليوجا ، فقد يكون اليوم مناسبًا لك.

برج الحمل اليوم عاطفيا

يمكن حل المشاكل بسهولة من خلال الاستماع إلى شريك حياتك وإظهار الرعاية، حاول الحد من المحادثات المثيرة للجدل اليوم، لضمان عدم تقلب الأمور.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

إذا كان أطفالك يريدون حبك فامنحهم إياه، قد تشارك القوانين الخاصة بك بعض الأخبار الجيدة، إذا كنت تريد الاحتفال اليوم، فقد يكون إشراك العائلة في خطتك فكرة جيدة.

برج الحمل حظك اليوم برج الحمل وحظك اليوم توقعات برج الحمل برج الحمل مهنيا أنثى الحمل برج الحمل اليوم توقعات برج الحمل مهنيا توقعات برج الحمل وحظك اليوم برج الحمل صحيا توقعات الابراج توقعات الابراج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

هوس الكائنات الفضائية يعزو أمريكا.. الخيال يتحول لواقع وقلق كبير بين المواطنين

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : تجنب قول آراء سلبية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : لا تقرض المال لهؤلاء

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : لا تستسلم

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : لا تفرط في التفكير

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : أخبار سارة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : خطط للاستثمار بعناية

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 : مفاجأة من زوجك

ترشيحاتنا

إعلامي: بيراميدز يريد ضم نجم الزمالك المخضرم.. تفاصيل

بالملايين.. أمريكا تعد بمكافأة لمن يأتي برأس مصري زعيم لتنظيم القاعدة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : حافظ على صحتك

زيلينسكي: الوضع صعب في باخموت لكنّ جنودنا صامدون

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy A73 5G في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تكشف أسرار المواد المستخدمة داخل عمليات تحنيط المومياوات

شاهد إطلالات هدير النحاس خطيبة عمرو راضي المثيرة للجدل

طريقة عمل الجبنة الكريمي بكل الأنواع .. 4 وصفات مختلفة زي المصانع

القاضية أنهت حياته.. رامز حلم ببطولة الجمهورية للملاكمة وعاد جثة على الأعناق

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ