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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب الفتيات بقري شمال سيناء علي حرفة التطريز علي الجلود

تدريب السيدات علي
تدريب السيدات علي الأعمال التراثية بسيناء

 تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء،  برنامجا تدريبيا لتأهيل الفتيات بالقري على حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال  جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

 

وذلك  من خلال مشروع دمج التراث السيناوي مع الجلود ، اعتبارا من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري  تحت رعاية علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء. 

 

ويستهدف التدريب  تدريب ٢٠ سيدة من مركز بئر العبد علي حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال مشروع دمج التراث السيناوي مع الجلود.

و يستمر التدريب علي مدار خمس أيام متواصلة لإنتاج شنط ومحافظ وبرتفيهات وغيرها،  من منتجات الإكسسوارات  من خلال  مدربين متميزين لاتاحة فرص عمل للفتيات. 


٨٠ فتاة 

 

وقال الدكتور بكر سويلم  المدير التنفيذي للجمعية ، إن  برنامج تدريب الفتيات  يأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء .. حيث يصل عدد المستفيدين من التدريب ٨٠  فتاة بقري مراكز شمال سيناء .

وقال إن مشروع التنمية المستدامة الذي تنفذه الجمعية،  يعمل  علي تحقيق التكامل بين مكونات المشروع المختلفة للوصول إلي تنمية مستدامة في القطاعات المختلفة "الإقتصادية والإجتماعية وغيرها". 

وأكد علي ان جمعية  الجورة نجحت في انتاج مفردات  التراث السيناوي ، بإستخدام آليات حديثة لتحقق رواجا وموائمة مع سوق المنتجات المحلي والعالمي لتلبية أذواق المستهلكين والمقبلين علي التراث السيناوي .
 

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قافلة الثقافة للجميع تجوب 3 قرى بمركز بئر العبد شمال سيناء

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