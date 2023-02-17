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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

صدى البلد

اثارت صور اللانشون المتداولة علي الفيسبوك جدلا كبيرا بعد أن نشرت سيدة بقايا فئران باللانشون 

وكانت علقت للدكتورة  شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بان اللانشون من اكثر الاطعمة المجاورة حول العالم حيث ان أضرار مصنعات اللحوم، من أخطر الاغذية المنتشرة بالاسواق 

 

حيث ان منظمة الصحة العالمية تعتبرها العدو الأول لصحة الإنسان، لما تسببه من أضرار رهيبة، بجميع أنواعها مثل: اللانشون والسجق والهوت دوج والبسطرمة.

ولذلك يمكن ان تتعرف علي اللانشون الفاسد حيث  قدر مركز السيطرة علي  الأمراض المنقولة بالغذاء انهاس سبب 76 مليون مرض كل عام 

 يمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم الباردة الفاسدة إلى زيادة فرص الإصابة بأحد هذه الأمراض. في حين أن هناك طرقًا للتحقق مما إذا كانت لحوم اللانشون فاسدة ، لاحظ أن الأطعمة التي تبدو طبيعية في المظهر قد لا تزال تحتوي على بكتيريا خطيرة وفقا ل ehow

 

طرق كشف اللانشون الفاسد بالاسواق

قم بفك لف اللحم وافحصه بصريًا. ابحث عن علامات تغير اللون ، بما في ذلك البقع الداكنة والمناطق الرمادية أو البنية أو السوداء أو الخضراء. يشير تغير اللون إلى أن اللحم مجفّف أو محترق في المجمد أو به تعفن. ابحث أيضًا عن البقع الجافة أو الكريمية. يشير الجفاف إلى الجفاف أو حرق المجمد والقشدة هي علامة على العفن.

شم رائحة اللحم لتحديد ما إذا كانت هناك رائحة كريهة. ويشمل ذلك رائحة الكبريت أو الأمونيا ، وكذلك الروائح المتعفنة أو الحامضة. 

تشير هذه إلى وجود البكتيريا في اللحوم. إذا كانت رائحة اللحم مثل النكهات الأخرى في ثلاجتك ، مثل البصل ، فهذا يشير إلى أنه قد امتص هذه النكهات وقد لا يكون طعمه كما ينبغي.  


المس اللحم تحسس علامات السلايم أو الالتصاق أو التصلب أو الفراء أو الشوارب. يشير وجود أي من هذه القوام إلى العفن والبكتيريا ، وكذلك تلف الخميرة أو الجفاف.

 

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