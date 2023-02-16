القابضة للكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ 18.7 مليار جنيه هذا العام

انعقدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

أثنى الدكتور شاكر على الجهود التي بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :

· الاستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

· زيادة الطاقة المولدة الى 203.6 مليار ك . و . س بنسبة تطور4.6 % عن العام المالى 2020/2021.

· إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة

· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

· إستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .

وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين ، فقد تم إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 3/2/2022 .

· زيادة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 3.29% عن العام المالى 2020/2021.

· تماشيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء فقد تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لحوالى (15.6 ) مليون مشترك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى ، كما تم التعاقد مع شركةS.A.P على التصريح باستخدام برنامج S.A.P لتنفيذ مشروع ميكنة قواعد البيانات .

· زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 39.1 مليون مشترك بنسبة تطور 3% عن العام السابق منهم حوالى 14.7مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 34% من إجمالى عدد المشتركين .

· تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الداخلية الخاصة بمساحة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة بمنطقة شرق العوينات، حيث تم إطلاق التيار بتاريخ 9/11/2021 ، وتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية وقومية بمعرفة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية .

· قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التسجيل فى المنظومة الجمركية لإدخال جميع مستندات الشحن على موقع النافذة ، كما تم فتح رقم تعاملى جمركى للشركة القابضة وشركات توزيع الكهرباء كل شركة على حده وذلك لمواكبة التحول الرقمى .

· زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2020/2021 بمبلغ حوالى 16.872 مليار جنيه ليصبح 70.589 مليار جنيه في 30/6/2022.

· تحسن مؤشرات هيكل رأس المال عن العام المالى 2020/ 2021 حيث بلغ مؤشر القروض لحقوق الملكية 1:2 .

· على الرغم من الظروف التى مرت بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة الناتجة عن تأثير وباء كورونا وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على الاقتصاد بجميع دول العالم ، إلا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة فى مواعيد إستحقاقها دون تأخير بالإضافة إلى الوصول لنسبة سداد حوالى 92 % من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2021/2022.

· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .

· تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه .

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