نصب على المواطنين في 400 مليون جنيه.. نظر معارضة رجل أعمال على حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة جنح القاهرة، بعد قليل، معارضة رجل أعمال على الحكم الصادر غيابيا بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين.

قدم رجل الأعمال في القضية رقم 4343 لسنة 2025، معارضة على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، والمتهم فيها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 400 مليون جنيه.

كان دفاع المتهم تقدم بطلب رد المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وتمت إحالة ملف القضية مجددًا لنظر المعارضة، وقررت المحكمة تحديد جلسة لنظر المعارضة المقدمة من المتهم، على أن تُعقد الجلسة بحضور المتهم بشخصه وإلا تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويظل الحكم الصادر من محكمة أول درجة قائما.