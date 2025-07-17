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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مدكور: الرئيس السيسي يدعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها

المستشار حسين مدكور: الرئيس السيسي يدعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها
المستشار حسين مدكور: الرئيس السيسي يدعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها
إسلام دياب

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد الحرص الكبير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.

وعلى جانب آخر، التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بالكفاءة القانونية الرفيعة التي يتحلى بها المستشار الدكتور حسين مدكور،  لافتًا إلى ما تضطلع به الهيئة من دور محوري في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة وحماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص امتنانه لهذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على ترسيخ آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.

المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقلال السلطة القضائية

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