ننشر السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

في السطور التاية نرصد سيرته الذاتية:

المستشار الدكتور مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل علي ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في التشريعة الاسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الموضعي.

المستشار الدكتور / حسين مدكور ،رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المجلس الأعلى،

تاريخ الميلاد : ١/١/1956 محافظة القاهرة .

المؤهل العلمي :

• ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس عام ١٩٧٧ .

• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية - جامعة عين شمس عام 1978 .

• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام - جامعة عين شمس عام ١٩٨٠ .

• درجة الدكتوراه في الحقوق - جامعة القاهرة عام ١٩٨٤ (( جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي )) .

الوظائف :

• قيد اسمه بجدول المحاميين المشتغلين بتاريخ 8/۱۰/1977 .

• عين محام ببنك مصر عام ۱۹۷۹ .

• عين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ۱۹۷۹ الصادر ۱8 /8 / 1979وترقى في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۲ لسنة ۲۰۰۱ ، وما زال بالخدمة حتى تاريخه .

• وبتاريخ 1/7/2024 عين عضو بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

الدورات :

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٩٠ .

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية عام ١٩٩١ .

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك بلندن في تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام ١٩٩١ .

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام ۱۹۹2 .

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود عام ۱۹۹۲ .

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الدورة العاشرة لتدريب المحكمين العرب والأفارقة 12 - ۲۲ ديسمبر لسنة ١٩٩٢ .

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العقود البحرية الدولية ودعاوى التحكيم البحرية عام ١٩٩٣ .

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي فرع الإسكندرية للتحكيم البحري الدورة الحادية عشر لتدريب المحكمين العرب والأفارقة ٢١ - ٢٥ أبريل لسنة ١٩٩٣ .

• حصل على شهادة الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بإجتياز بنجاح التدريب النظري والعملي في الدورة التدريبية خلال الفترة من 5/3/2006 إلى 7/3/2006 .

• حصل على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإتمام حضور برنامج تدريب السادة قيادات هيئة قضايا الدولة عام ٢٠٢٢ .

الأقسام التي عمل بها عضواً :-

قسم جزئيات شمال - قسم كليات جنوب ـ قسم الاستئناف - قسم قضايا هيئة الأوقاف -

قسم القضاء الإداري - قسم المحكمة الإدارية العليا - قسم المحكمة الدستورية العليا .

- عمل رئيساً للمكتب الفني لرئاسة قطاع الجيزة .

الأقسام التي ترأسها :-

قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات .

·قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم .

·قسم المحكمة الدستورية العليا .

·رئيساً لقطاع التنفيذ ، وخلال رئاسة القطاع قام سيادته بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام وقد نجح القطاع، في هذا الإطار، في تنفيذ أحكام لصالح خزانة الدولة تجاوزت قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، وذلك خلال عام وثلاثة أشهر فقط.

·عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة .

عضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة .

المؤلفات العلمية :

• بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١ .

بعنوان (نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)

• كتاب بعنوان مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات ۲۰19/۲۰22 بالمشاركة مع آخرين.

• كتاب بعنوان ( الوجيز في المدد والمواعيد القانونية )

أ‌- الكتاب الأول في قانون المرافعات والتنفيذ والمدني والإثبات والأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

ب‌- الكتاب الثاني في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والتشريعات المرتبطة به وقانون الحجز الإداري وقانون التجارة وقانون الإفلاس والقانون البحري وقانون الطيران وقانون الإيجار والتشريعات الضريبية والجمارك بالمشاركة مع آخرين .

• تنقيح وترجمة كتاب المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور / محمد سلام مدكور للغة الإنجليزية .

الانتدابات :-

• انتدب للتدريس بكلية حقوق جامعة الزقازيق من ١٩٨٤ حتى ١٩٩٠ .

• انتدب لإعداد نظم وقواعد التحكيم الخاص بمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي .

• انتدب للعمل مديراً لمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني .

• انتدب للعمل مستشاراً بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي .

• انتدب للعمل مستشاراً لمحافظ القاهرة لأكثر من ١٣ عاما متفرقة ومحافظ حلوان .

الإعارات :-

• أعير للعمل مستشاراً قانونياً بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت .

• عمل مقرراً للخطة القومية لمكافحة حالات التلوث البحري في الحالات الطارئة بدولة الكويت .

• أعير للعمل أستاذاً مساعداً بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا أندونيسيا ورقي إلى درجة أستاذ.

• أعير للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت .

• اعير مستشاراً لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي .

• ومديراً عام للشئون القانونية وإدارة المديونيات الصعبة .

• عمل محكماً ومحكماً مرجحاً في العديد من التحكيمات بمصر .

وأخيراً صدر قرار وزير العدل رقم ٤٩٥٨ لسنة ۲۰۱۹ بالموافقة على ترشيحه محكماً عن شركة المقاولون العرب في كافة التحكيمات مع الجهاز المركزي للتعمير .

• انتدب لمناقشة رسالة الماجيستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية .

المهام الإدارية الغير عادية :-

• تحويل قسم الدستورية من قسم يستخدم السبل الإدارية التقليدية إلى قسم يواكب طموحات الدولة بالرقمنه مع الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات دعاوى الدستورية - بمشاركة جميع العاملين بالقسم ، خلال ثلاثة أشهر .

• عمل أرشفة إلكترونية لقطاع التنفيذ وتحويله إلى قطاع رقمي و التواصل مع جميع أجهزة الدولة وإمدادها بكافة البيانات الخاصة بقضايا التنفيذ لكل جهة على حده على مستوى الجمهورية .

·إعداد مذكرة لعودة نادي الهيئة و اعتباره شأن من شئون أعضاء الهيئة و وضع اللائحة الخاصة به .التقديرات وخطابات الشكر :-

• عدد ۲ خطاب شكر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور / يوسف والي .

• مكافأة مالية من الهيئة العامة للبترول لمدة ثلاث سنوات على التوالي لتوفير مبالغ طائلة للهيئة وتعديل وجهة نظر محكمة النقض في هذه النوعية من القضايا العمالية.

• خطاب شكر من رئيس هيئة قضايا الدولة للجهد المتميز والملحوظ في أداء عمل القطاع .