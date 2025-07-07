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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفتي الجمهورية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد.. صور

مفتي الجمهورية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد
مفتي الجمهورية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد
إسلام دياب

زار الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، اليوم المستشار الدكتور حسين إبراهيم مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد كرئيسا لقضايا الدولة.


وخلال الزيارة، أعرب الدكتور نظير عياد، عن خالص التهاني القلبية والتقدير لرئيس الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجليلة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في قدرته على قيادة الهيئة لتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة مسيرة القضاء والعدالة بمصر، والحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها العليا.

وأشاد عياد، بالخبرة القانونية الواسعة والكفاءة العالية التي يتمتع بها المستشار الدكتور حسين مدكور، والتي تؤهله لتولي هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة.


من جانبه، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور بزيارة مفتي الجمهورية، معبرًا عن شكره العميق لهذه المشاعر الطيبة والتهنئة القلبية، مؤكدًا على تقديره الكبير لدور دار الإفتاء الريادي في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الدينية السمحة.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، على حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين هيئة قضايا الدولة ومختلف مؤسسات الدولة، ومنها دار الإفتاء المصرية، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف التنمية الشاملة التي تنتهجها البلاد.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار احترام تخصصات ودور كل منهما.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء: المستشار أحمد فكرى صالح، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفنى، المستشار سمير شراده، نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفنى، المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، المستشار وليد صالح، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة.

مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين إبراهيم مدكور قضايا الدولة

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