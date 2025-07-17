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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. الخميس

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
إسلام دياب

شهدت الحالة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم، الخميس 17 يوليو 2025، حالة من السيولة والانسياب المروري في أغلب المناطق، بالرغم من وجود كثافات مرورية تزامنًا مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير بالطرق والكباري.

وانتظمت حركة السيارات بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، وميدان الحصري بالإضافة إلى ميادين وسط البلد مثل روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض.

 كما سادت حالة من السيولة المرورية بكورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى التحرير وحلوان والملك الصالح والسلام.

وفي محافظة الجيزة، سجلت غرفة عمليات المرور انسيابا ملحوظا في الحركة بمدينة 6 أكتوبر، فيما عدا ظهور بعض الكثافات في مناطق شارع الهرم بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب تباطؤ في الحركة المرورية بالشوارع المحيطة.

انتشر رجال المرور بكثافة في المحاور الرئيسية لتنظيم الحركة والتعامل مع أي اختناقات، حيث رصدت غرف العمليات المرورية تباطؤً بسيط في العديد من الطرق، لا سيما في كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، وطريق صلاح سالم.

على جانب آخر، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال القطع العرضى لميدان مدخل الشروق 1 (القادم من الطريق الدائرى الأوسطى) بالقاهرة، ما يستلزم الغلق الكلى لأحد الاتجاهين وتشغيل الاتجاه الآخر بنظام الاتجاهين لتنفيذ تلك الأعمال، ليلاً نهاراً، وذلك لمدة 14 يوما اعتباراً من يوم الخميس (17/7/2025).

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الحالة المرورية شوارع محاور ميادين القاهرة الجيزة

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