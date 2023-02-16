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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مستشار ملك البحرين: علاقاتنا بمصر تاريخية وعميقة في مواقفها وأهدافها

صدى البلد

أشاد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار العاهل البحريني لشئون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، بالعلاقات المصرية البحرينية على مر التاريخ.
وقال صالح بن عيسى- في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضوره حفل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بالأردن- إن العلاقات المصرية البحرينية تاريخية ومتجذرة على مر العصور، مؤكدا أن هذه العلاقات قوية في القلب ومن القلب بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن العلاقة بين القاهرة والمنامة عميقة في مواقفها وفي أهدافها، مؤكدا أنها علاقات تجسد الفهم التاريخي للعلاقات بين مصر والبحرين.
ولفت إلى أن اللقاءات المتواصلة والمتبادلة بين قيادتي البلدين والمسئولين تؤكد قوة هذه العلاقات، وأنها من القلب للقلب، مشيدا بمستوى التعاون والتشاور بين مصر والبحرين في مختلف المجالات.
وبشأن التعاون المصري البحريني في مجالات الرياضة.. أكد مستشار العاهل البحريني، أن هناك العديد من الاتفاقيات الرياضية بين مصر والبحرين، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين في المجال الرياضي وغيره.
وحول تكريمه من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.. قال إن هذا التكريم يجسد الكثير بالنسبة له في مسيرته، مؤكدا أننا جميعا يجب أن نساهم في ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية.
وأشار إلى أن تكريم الرياضيين العرب وكذلك الإعلاميين الرياضيين هو بمثابة رد جميل؛ لما بذلوه خلال مسيرة عملهم المهني والرياضي، مطالبا بترسيخ مفهوم رد الجميل لدى الجميع من أبناء العالم العربي، الذي ساهم في تحقيق التطور والنمو والتقدم الرياضي وغيره.
ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية جائزة شخصية العام للثقافة الرياضية العربية 2022 للأمير فيصل بن الحسين؛ تقديرا لجهوده في كافة المجالات، فيما منحت "جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية"، لحسن صقر رئيس المجلس القومي المصري للرياضة الأسبق ومؤسس العديد من الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى تكريم العديد من الشخصيات الرياضية العربية والاتحادات والمؤسسات من بينها الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، حيث سيطر على جوائز النسخة الرابعة من جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لعام 2022.
وفاز الاتحاد المصري للخماسي الحديث- خلال الحفل- بجائزة أفضل إنجاز لعام 2022، وفاز محمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم بجائزة أفضل لاعب ناشئ، فيما حصل معتز وائل صاحب ذهبية بطولة العالم للشباب على جائزة أفضل لاعب شاب، وأيضاً فاز محمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة (جي جلوبال) بجائزتي أفضل مدير تسويق لاتحاد الخماسي الحديث وأفضل شركة مسوقة.
 

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