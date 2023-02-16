كورونا يتسبب في وفاة 33 شخصا في العالم كل ساعة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر نجحت بنسبة 94% في احتواء مخاطر فيروس كورونا، مضيفًا أن الفيروس مازال مستمرا، ويتسبب في وفاة 33 شخصا كل ساعة، بينما يُصيب 100 شخص كل دقيقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك 500 متحور لـ«أوميكرون»، بينهم 18 متحورا يتنشرون في أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وآسيا، مشيرا إلى أن العام الماضي، سجل إصابة 698 شخصا كل دقيقة على مستوى العالم، بينما عام 2021 سجل 207 إصابات كل دقيقة، أما عام 2022 فكان عدد المصابين 160 شخصا.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «اﻟرذاذ» أقوى طرق انتقال عدوى الفيروسات بين المواطنين، وتشكل خطورة كبيرة للغاية، موضحًا أن الأعراض الناتجة عن الإصابة بمتحور «أوميكرون»، تظهر في نهاية الأمر أو لا تظهر عليهم الأعراض أبدا، لافتًا إلى أن هناك مجموعتين من فيروس كورونا الآن بدون أعراض.

ووجّه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدة نصائح للمواطنين، أبرزها، اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا كافة حتى في حالة الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا، مؤكدا أهمية الحصول على التطعيمات لحماية أنفسنا والمحيطين بنا وبالتالي المجتمع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاقة بين تطعيمات الإنفلونزا وكورونا، ولكن وجدنا أن تطعيم الإنفلونزا يغير مسار كورونا ويقطع الطريق أمام احتمالية إصابة الإنسان بالالتهاب الرئوي خاصة مرضى الربو ونقص المناعة وكبار السن والحوامل.