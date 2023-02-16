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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطل، مطلوب على ذمة قضايا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كان قد تم ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المُخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة.

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مفادها اتجار المدعو "أشرف. م- 32 سنة- عامل- يقيم بدائرة قسم طهطا"، في المواد المُخدرة وخاصة مادة الشابو المُخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهداف المتهم المذكور، وبحوزته كمية من مُخدر الشابو، تزن 200 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

نص المادة 37 من قانون العقوبات

وقال أحمد جمال الشريف، المحامي، إن المادة 37 من قانون العقوبات تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مُخدرة أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وإن كان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

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