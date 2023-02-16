صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صدمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية بعيداً عن إمكانية إيقافه لدفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والمقدرة بـ 2 مليون و400 ألف دولار.

وعلم كهربا أن أزمة شكوي الزمالك في إتحاد الكرة الخاصة بهتافه مع جماهير الأهلي بعد الفوز بالقمة قد تجددت مرة أخرى بعد تعيين لجنة للانضباط.

وسيتم استدعاء محمود كهربا عقب العودة من رحلة السودان وأسوان لسماع رأيه وأقواله من جديد وربما يصدر قرار بإيقافه لمباراتين أو ثلاثة.

الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر للسودان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في القاهرة ظهر اليوم قبل السفر إلى السودان استعدادًا لمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب.

بدأ المران بفقرة إحماء اللاعبين وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الهلال، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.