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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائي الفريق عقب مواجهة المريخ السوداني

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سعي الإدارة لحسم ملف تجديد عقدي كلا من سيف جعفر ويوسف أسامة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب عودة الفريق من ليبيا بعد خوض مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

واضاف المصدر أن اللاعبين من العناصر الأساسية في الفترة الحالية ويسعى الزمالك للحفاظ عليهما لأطول فترة ممكنة مع القلعه البيضاء.

واكد المصدر على أن الملف سيتم حسمه من قبل إدارة الكرة في الأيام القليلة المقبلة في ظل العروض التي تصل للاعبين من بعض أندية الدوري.

ويختتم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الثالثة عصرا على ملعب شهداء بنينا في ليبيبا استعدادا لمباراة  المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق مؤتمرا صحفيا قبل المران للحديث عن المباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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