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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك صعيدي.. جنات تطرح بوستر أغنيتها الجديدة.. تفاصيل

جنات
جنات

فاجأت المطربة جنات جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بطرح بوستر دعائى لأحدث أعمالها الغنائية التفاح وفراولة

الأغنية باللهجة الصعيدي وتتعاون فيها جنات مع الملحن محمد الصاوي والذى سبق وتعاون معها من قبل فى أغنية حبيبى على نياته.


 

تفاصيل حفل جنات فى دار الأوبرا

وتحيى المطربة جنات حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا يوم 16 فبراير ، تزامنًا مع موسم عيد الحب، وتغنى جنات خلال الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجي، وتقدم باقة من أفضل أغانيها التي اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية  مثل "اللي بيني وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغيرها من الأغاني".

 

 وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت. 

 

بروفات جنات لحفل دار الأوبرا

وحرصت جنات على عمل بروفات خاصة قبل حفل الليلة التى تحيه على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث اختارت خلال البروفة مجموعة من الأغاني المتنوعة التى تقدمها مساء اليوم .

جنات المطربة جنات تفاح وفراولة حفل جنات فى دار الأوبرا

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