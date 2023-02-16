حتخسي بسرعة .. 5 أطعمة توقفي عنها فورًا

إذا كنت تعانين من السيوليت وتراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

1. الأطعمة المالحة



تأكدي من عدم إضافة الكثير من الملح إلى أطباقك أو الأطعمة المعلبة أو المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح. يمكن أن يتسبب الملح في احتباس السوائل في الجسم ، وهو أحد أكثر أسباب السيلوليت شيوعًا. ولهذا السبب يتصدر الملح قائمة الأطعمة التي تساهم في تكوين السيلوليت.

2. الأطعمة الدهنية



ينتج السيلوليت بشكل أساسي عن الأطعمة الدهنية ، وهذا هو السبب في أن التحكم في تناول الأطعمة الدهنية هو أفضل طريقة لتجنب تطور السيلوليت.

في حين أن الدهون ضرورية لعمل الجسم الطبيعي ، فمن المهم جدًا مراقبة كمية الدهون التي تستهلكها. نتيجة لعوامل أخرى مختلفة تؤدي إلى ترسب السيلوليت ، يمكن أن ينتج عن ذلك الدهون الزائدة.



3. الأطعمة المصنعة



الأطعمة التي تحتوي على النكهات المضافة ومحسنات الطعم والمواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى يمكن أن تؤدي إلى السيلوليت.

يمكن للمكونات التي تضاف إلى الأطعمة المصنعة أن تعزز مذاق ومظهر هذه الأطعمة. ومع ذلك ، إذا كنت مهتمًا بصحتك وجمالك ، فمن الأفضل تجنب الأطعمة المصنعة.

4. سكر



لا يوجد شيء مثل القاتل الصامت مثل السكر فمن المهم أيضًا أن تتذكر أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يضر بصحتك، السكر له تأثير في زيادة إنتاج الأنسولين الذي يحفز تكوين المزيد من الأنسجة الدهنية.

5. الشوكولاتة



يمكن أن يساهم الاستهلاك المتزايد للشوكولاتة والبسكويت في ظهور السيلوليت لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

يرتبط السكر بالبروتينات ، مما يجعلها أقل كفاءة في أداء وظائفها. يمكن أن يسبب السيلوليت الالتهاب وحتى يسبب الألم عند لمسه.