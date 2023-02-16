عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتخسي بسرعة .. 5 أطعمة توقفي عنها فورًا

صدى البلد

إذا كنت تعانين من السيوليت وتراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي. 

1. الأطعمة المالحة


تأكدي من عدم إضافة الكثير من الملح إلى أطباقك أو الأطعمة المعلبة أو المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح. يمكن أن يتسبب الملح في احتباس السوائل في الجسم ، وهو أحد أكثر أسباب السيلوليت شيوعًا. ولهذا السبب يتصدر الملح قائمة الأطعمة التي تساهم في تكوين السيلوليت.

2. الأطعمة الدهنية


ينتج السيلوليت بشكل أساسي عن الأطعمة الدهنية ، وهذا هو السبب في أن التحكم في تناول الأطعمة الدهنية هو أفضل طريقة لتجنب تطور السيلوليت.

 في حين أن الدهون ضرورية لعمل الجسم الطبيعي ، فمن المهم جدًا مراقبة كمية الدهون التي تستهلكها. نتيجة لعوامل أخرى مختلفة تؤدي إلى ترسب السيلوليت ، يمكن أن ينتج عن ذلك الدهون الزائدة.


3. الأطعمة المصنعة


الأطعمة التي تحتوي على النكهات المضافة ومحسنات الطعم والمواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى يمكن أن تؤدي إلى السيلوليت.

 يمكن للمكونات التي تضاف إلى الأطعمة المصنعة أن تعزز مذاق ومظهر هذه الأطعمة. ومع ذلك ، إذا كنت مهتمًا بصحتك وجمالك ، فمن الأفضل تجنب الأطعمة المصنعة.

4. سكر


لا يوجد شيء مثل القاتل الصامت مثل السكر فمن المهم أيضًا أن تتذكر أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يضر بصحتك، السكر له تأثير في زيادة إنتاج الأنسولين الذي يحفز تكوين المزيد من الأنسجة الدهنية.

5. الشوكولاتة


يمكن أن يساهم الاستهلاك المتزايد للشوكولاتة والبسكويت في ظهور السيلوليت لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

 يرتبط السكر بالبروتينات ، مما يجعلها أقل كفاءة في أداء وظائفها. يمكن أن يسبب السيلوليت الالتهاب وحتى يسبب الألم عند لمسه.

تراكم الدهون الأطعمة المالحة الأطعمة الدهنية الأطعمة المصنعة الشوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

قرار قضائي عاجل في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار إلى إيطاليا

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. ماذا قد يحدث إذا كنت تنام مرتديا جواربك؟

بدون بيض ولا دقيق .. طريقة تحضير كيك

احذر.. 7 علامات تدّل على الإصابة بالزهايمر

نشرة المرأة.. سلمى أبو ضيف تظهر بإطلالة تثير الجدل.. وأعراض قاتلة يتجاهلها الرجال لسرطان البروستاتا

يتجاهلها ملايين البشر.. علامات وأعراض سرطان الفم

في 14 يوم فقط.. رجيم سريع المفعول ومجرب لنحت قوامك وحرق الدهون

أكثر فاعلية من الأدوية.. قشور نوعين من الحمضيات تخفض الكوليسترول بنسبة 40%

يقتل في هدوء.. أعراض يتجاهلها الرجال لسرطان البروستاتا

ترشيحاتنا

يوفر فرص عمل جديدة.. برلماني: توطين صناعة السيارات يدعم الاقتصاد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

تركيا تعلن هدم 56 ألف مبنى بسبب الزلازل.. تفاصيل

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أخبار التكنولوجيا// إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود كائنات فضائية.. وخصم 5000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

دبدوب تائه في شوارع القاهرة.. شاهد عيد الحب بأعين فنان إيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. حادث البلوجر سارة محمد يثير الجدل من جديد| تفاصيل

دبدوب تائه في شوارع القاهرة.. شاهد عيد الحب بأعين فنان إيطالي

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية

بدون بيض ولا دقيق .. طريقة تحضير كيك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية

خلاف اتحاد الكرة ومرتضى منصور بسبب صفقات الزمالك| ورسالة خالد الغندور ..فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ