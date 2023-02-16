مصطفى بكري: مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية العالمية بمساعدة الشعب..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة الحفاظ على الدولة والاستقرار، مشيرا إلى أن الجيش المصري انتصر للشعب في 3 يوليو.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تواجه معارك متعددة في سبيل الحفاظ على الوطن، على مر العصور.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك لحظات حاسمة خاضها جيشنا البطل في تطهير سيناء من الإرهاب، مؤكدا أن الجيش المصري واجه العديد من ألاف الارهابيين .

الدين الأجنبي انخفض إلى 153 مليار دولار

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر ستعبر الازمة الاقتصادية العالمية بمساعدة أبناء الشعب، مؤكدا أن الدين الأجنبي انخفض إلى 153 مليار دولار بدلا من 155.



